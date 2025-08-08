Путин согласился на переговоры с Украиной не потому, что Трамп заставил: в чем его план

Кремлевский диктатор Владимир Путин согласился на переговоры с Украиной, чтобы отложить введение новых санкций и не допустить дальнейшего ухудшения отношений с США и Дональдом Трампом.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом заявил политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук в интервью "Главреду".

"Очевидно, Путин будет пытаться манипулировать темой прекращения огня и завершения войны – чего, собственно, хочет Трамп. Он, по сути, сказал, что Трамп ожидал услышать, и теперь, очевидно, надеется, что никаких дальнейших санкций не будет и можно будет еще какое-то время протянуть", — отметил эксперт.

По его словам, главная цель Путина сейчас – выиграть время. Диктатор считает, что на фронте ситуация в пользу России и что армия страны-агрессорки способна достичь победы.

"Но санкции могут быть очень и очень болезненными – как и любые другие меры. Поэтому он банально тянет время, надеясь, что пока он это делает, все как-то решится в его пользу. Соответственно, потребность в каких-нибудь переговорах исчезнет", — подытожил Олещук.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Западе раскрыли "мирный" план Трампа и Путина . Мировое сообщество внимательно следит за вероятной встречей президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которая может состояться в ближайшие дни в Объединенных Арабских Эмиратах. В политических кругах также не исключается возможность трехстороннего саммита при участии президента Украины Владимира Зеленского.

На фоне этих событий международное издание Newsweek обнародовало карту, которая, по его источникам, демонстрирует потенциальные варианты пересмотра границ между Украиной и Россией в рамках вероятных переговоров по прекращению войны. Речь идет об идее "обмена территориями", которая, по некоторым сообщениям, может стать одной из тем предстоящих переговоров.