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Путин согласится на перемирие с Украиной только при одном условии

В США не понимают, что Путин действительно всегда нарушает все договоренности и соглашения

сегодня, 13:10
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Ткачик Олеся

Российский диктатор Владимир Путин систематически подписывает соглашения, впоследствии нарушаемые. Он может согласиться на определенные договоренности, но не выполняет их, что не оставляет никаких оснований полагать, что в будущем его подход изменится, заявил в эфире 24 канала гендиректор Hermitage Capital Management Уильям Браудер. По его словам, Путин не привык к компромиссам и не намерен идти на уступки.

Путин согласится на перемирие с Украиной только при одном условии

Владимир Путин

Браудер отмечает, что Вашингтон пытается найти подход к Кремлю, чтобы заставить его сесть за стол переговоров. Однако он убежден: Путин – это лидер, который не ведет диалог, а лишь давит и подвергает собственный народ опасности.

"Он не является демократически избранным лидером. Он диктатор. И потому для него это не суть важно. Его авторитет для него не имеет значения. Ничего на самом деле не важно для него, кроме того, чтобы чувствовать себя сильным и быть сильным", — отмечает эксперт.

По его мнению, Кремль согласится на прекращение огня при условии, что впоследствии сможет его нарушить и продолжить агрессию.

Он согласится на прекращение огня, если условия позволят ему впоследствии нарушить перемирие и продолжать свою войну. Украинцы измотаны, но и Путин устал", — добавил эксперт.

По его словам, Путин потерял огромные ресурсы – солдат, деньги, технику, поэтому ему было бы выгодно сделать короткую паузу, чтобы перегруппироваться и продолжить войну в будущем.

Браудер подытожил, что Путин целенаправленно создает неоднозначные ситуации, заставляя мир сомневаться в его намерениях. Поэтому может казаться, что между США и Россией продолжаются переговоры, хотя на самом деле их нет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Трамп отвернулся от Украины.




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Источник: https://24tv.ua/mirni-peregovori-zaradi-yakoyi-meti-putin-mozhe-pidpisati-mirnu_n2758233
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