Путин согласится на перемирие с Украиной только при одном условии

Российский диктатор Владимир Путин систематически подписывает соглашения, впоследствии нарушаемые. Он может согласиться на определенные договоренности, но не выполняет их, что не оставляет никаких оснований полагать, что в будущем его подход изменится, заявил в эфире 24 канала гендиректор Hermitage Capital Management Уильям Браудер. По его словам, Путин не привык к компромиссам и не намерен идти на уступки.

Владимир Путин

Браудер отмечает, что Вашингтон пытается найти подход к Кремлю, чтобы заставить его сесть за стол переговоров. Однако он убежден: Путин – это лидер, который не ведет диалог, а лишь давит и подвергает собственный народ опасности.

"Он не является демократически избранным лидером. Он диктатор. И потому для него это не суть важно. Его авторитет для него не имеет значения. Ничего на самом деле не важно для него, кроме того, чтобы чувствовать себя сильным и быть сильным", — отмечает эксперт.

По его мнению, Кремль согласится на прекращение огня при условии, что впоследствии сможет его нарушить и продолжить агрессию.

Он согласится на прекращение огня, если условия позволят ему впоследствии нарушить перемирие и продолжать свою войну. Украинцы измотаны, но и Путин устал", — добавил эксперт.

По его словам, Путин потерял огромные ресурсы – солдат, деньги, технику, поэтому ему было бы выгодно сделать короткую паузу, чтобы перегруппироваться и продолжить войну в будущем.

Браудер подытожил, что Путин целенаправленно создает неоднозначные ситуации, заставляя мир сомневаться в его намерениях. Поэтому может казаться, что между США и Россией продолжаются переговоры, хотя на самом деле их нет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Трамп отвернулся от Украины.



