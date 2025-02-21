Путин согласится на перемирие с Украиной только при одном условии

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Ткачик Олеся
Российский диктатор Владимир Путин систематически подписывает соглашения, впоследствии нарушаемые. Он может согласиться на определенные договоренности, но не выполняет их, что не оставляет никаких оснований полагать, что в будущем его подход изменится, заявил в эфире 24 канала гендиректор Hermitage Capital Management Уильям Браудер. По его словам, Путин не привык к компромиссам и не намерен идти на уступки.
Владимир Путин
Браудер отмечает, что Вашингтон пытается найти подход к Кремлю, чтобы заставить его сесть за стол переговоров. Однако он убежден: Путин – это лидер, который не ведет диалог, а лишь давит и подвергает собственный народ опасности.
По его мнению, Кремль согласится на прекращение огня при условии, что впоследствии сможет его нарушить и продолжить агрессию.
По его словам, Путин потерял огромные ресурсы – солдат, деньги, технику, поэтому ему было бы выгодно сделать короткую паузу, чтобы перегруппироваться и продолжить войну в будущем.
Браудер подытожил, что Путин целенаправленно создает неоднозначные ситуации, заставляя мир сомневаться в его намерениях. Поэтому может казаться, что между США и Россией продолжаются переговоры, хотя на самом деле их нет.
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