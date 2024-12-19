Путин солгал во время "прямой линии": что сказал российский диктатор

Владимир Путин сравнил американский комплекс противоракетной обороны THAAD с российской зенитной ракетной системой С-400 "Триумф". По словам российского диктатора, американская система якобы "слабее" российской разработки.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции прокомментировал возможность США отправить в Украину противоракетный комплекс THAAD. По его словам, Кремль не против таких поставок и пригрозил их уничтожением.

"Если американцы решат ее поставить, пусть поставят. Пусть THAAD, а мы наших ребят в Украине попросим, чтобы они нам подсказали, какие там есть современные и ценные для нас также решения", — сказал Путин.

Далее российский диктатор решил сравнить THAAD с российскими системами и начал рассказывать, что последние якобы лучше американских разработок.

"Современные, но в то же время где-то схожие с нашим комплексом С-400. Если комплекс Patriot где-то можно соотносить с нашим С-300, то THAAD – это где-то С-400. У них характеристики несколько слабее, но в общем С-400" , – сказал Путин.

Отметим, что комплекс противоракетной обороны THAAD имеет высоту перехвата 150 км. В то время как российская система С-400 — всего 30 км. Таким образом, THAAD способен перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты еще до разделения боевых блоков, тогда как ЗРК С-400 может атаковать только сами боеголовки, уже после раскрытия блоков.

Российская система уступает в дальности обнаружения — до 600 км, тогда как в американской – до 1000 км. Кроме того, THAAD способен сбивать цели с максимальной скоростью до 8 км/с, тогда как С-400 – 4,8 км/с.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украине следует обратиться в США за более мощным ПВО из-за новой российской ракеты.

Также "Комментарии" писали, что Путину на "прямой линии" задали вопрос о войне, на который он затруднился ответить.