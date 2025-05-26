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Путин сообщил, кто его вынудил начать «СВО»

Путин: Россию пытаются сделать виноватой в конфликте в Украине

26 мая 2025, 18:45 comments5001
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Недилько Ксения

Россию якобы вынудили отвечать на происходящее в Украине и "делать то, что страна сейчас делает", заявил диктатор РФ Владимир Путин, передает пропагандистское издание РИА-новости.

Путин сообщил, кто его вынудил начать «СВО»

Владимир Путин

"Не мы же организовали госпереворот на Украине. Нам все время говорили, что нужны выборы, демократия. Госпереворот совершили — и все, как будто так и надо — кровавый (переворот — ред.) причем", — сказал глава Кремля на встрече с представителями деловых кругов России.

Кроме того Путин отметил, что после госпереворота со стороны киевского режима в Украине пошли гонения на мирных граждан Донбасса, их уничтожение.

"Просто вынудили нас делать то, что мы сейчас делаем, и пытаются сделать нас виноватыми", — подчеркнул президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что диктатор РФ Владимир Путин ответил шуткой про КГБ на идею ввести уголовное преследование для нарушителей в импортозамещении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию прокремлевского агентства ТАСС.

В ходе встречи с представителями деловых кругов в Кремле председатель совета директоров Курского электроаппаратного завода Андрей Канунников рассказал о нарушениях импортозамещения при госзакупках и предложил ввести более жесткий контроль. В ответ на это первый вице-премьер РФ Денис Мантуров предложил сразу ввести уголовное наказание.

"Кто в КГБ работал, я или он? — поинтересовался Путин, услышав реплику Мантурова. — Почему уголовные-то сразу? Финансовые надо вводить, экономические".                                                                                                                



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