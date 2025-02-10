Путин спасает своих вассалов возле украинской границы: что придумал

Оккупированный Россией регион Приднестровья будет получать газ за счет российского кредита. Об этом сообщил его глава Вадим Красносельский.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Он отметил, что первый транш европейской помощи, за счет которого осуществлялись поставки газа в регион, уже исчерпан. По его словам, с 1 по 10 февраля в Приднестровье поступило 26,275 миллиона кубометров газа.

Красносельский выразил благодарность европейским чиновникам за поддержку, что позволило региону восстановить энергосистему. В дальнейшем поставки газа в Приднестровье будут осуществляться через венгерскую компанию с участием "Молдовагаза". Он также подчеркнул, что венгерские поставки стали возможны благодаря кредитной и функциональной поддержке со стороны России. Отдельно поблагодарил представителей Министерства энергетики РФ за содействие.

"Благодарны должностным лицам ЕС за оказанное содействие, что позволило нам на этом этапе восстановить энергосистему республики. Далее Приднестровье будет снабжаться газом венгерской компанией с участием "Молдовагаза"... Венгерская поставка стала возможной благодаря российской кредитной и функциональной поддержке. Благодарю представителей Министерства энергетики РФ за помощь", – написал Красносельский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава Приднестровья улетел в Москву . Президент Молдовы Майя Санду подтвердила информацию о поездке так называемого лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского в Москву. Как сообщает Newsmaker, целью его визита являются переговоры по поставкам газа.

Санду отметила, что визит Красносельского в российскую столицу свидетельствует о том, что Кишинев не препятствует поиску решений для разрешения энергетического кризиса в регионе.

"Мне известно о поездке Красносельского в Москву. Это еще одно подтверждение того, что мы, в Кишиневе, не блокируем возможности для решения этой проблемы. Мы хотим, чтобы жители левого берега Днестра как можно скорее получили доступ к свету, теплу и воде. Если эта поездка поможет решить вопрос — это только к лучшему", — заявила президент Молдова.

