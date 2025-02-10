Путин спасает своих вассалов возле украинской границы: что придумал

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Оккупированный Россией регион Приднестровья будет получать газ за счет российского кредита. Об этом сообщил его глава Вадим Красносельский.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Он отметил, что первый транш европейской помощи, за счет которого осуществлялись поставки газа в регион, уже исчерпан. По его словам, с 1 по 10 февраля в Приднестровье поступило 26,275 миллиона кубометров газа.
Красносельский выразил благодарность европейским чиновникам за поддержку, что позволило региону восстановить энергосистему. В дальнейшем поставки газа в Приднестровье будут осуществляться через венгерскую компанию с участием "Молдовагаза". Он также подчеркнул, что венгерские поставки стали возможны благодаря кредитной и функциональной поддержке со стороны России. Отдельно поблагодарил представителей Министерства энергетики РФ за содействие.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава Приднестровья улетел в Москву . Президент Молдовы Майя Санду подтвердила информацию о поездке так называемого лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского в Москву. Как сообщает Newsmaker, целью его визита являются переговоры по поставкам газа.Санду отметила, что визит Красносельского в российскую столицу свидетельствует о том, что Кишинев не препятствует поиску решений для разрешения энергетического кризиса в регионе.
Новости