Путин спешно «отбивает» Беларусь у Китая и посылает сигнал Западу: подробности

Договор о "гарантиях безопасности" между РФ и Беларусью свидетельствует о том, что Москва спешит максимально завязать на себя Минск так как понимает несколько ключевых вещей, говорит политолог Игар Тышкевич. Среди них — усиливающееся влияние Китая на события в Беларуси может привести к постепенному "утеканию" союзника к более мощному партнёру.

Владимир Путин

Плюс, говорит политолог, после "выборов" Александр Лукашенко вновь может попытаться пойти на контакт со странами ЕС и США. И, учитывая "фактор Трампа", отсутствие единой стратегии на беларуском направлении, может даже быть успешным. Тогда к "китайскому балансиру" добавится "европейский", добавил эксперт.

Правда, по его словам, Лукашенко слишком любит власть и Кремль сумел подвести его к подписанию крайне опасных для Беларуси документов.

"Путин педалирует тему "Ядерного оружия" и комплекса "Орешник". Это попытка демонстрации что при любых вариантах развития ситуации в Беларуси, заинтересованные стороны вынуждены будут контактировать с Кремлём. При этом, естественно, что даже если ЯО в Беларуси есть и даже если разрекламированная Путиным ракета появится в стране, контроль над применением будет в Москве и только в Москве", — заявил Тышкевич.

По его мнению, таким образом Путин послал двойной сигнал.

"С одной строны попытка демонстрации Пекину, что тот "не успевает" со своим входом в беларуские процессы. С другой — поднятие ставок перед странами Запада и, в первую очередь, США. Демонстрация готовности расширять потенциальную зону нестабильности, если (и тут вспоминаем недавние заявления Путина и Лаврова) только не будет удовлетворяющего РФ компромисса по Украине", — говорит политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин пообещал Лукашенко передать ракеты "Орешник".



