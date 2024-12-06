Путин спешно «отбивает» Беларусь у Китая и посылает сигнал Западу: подробности

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Ткачик Олеся
Договор о "гарантиях безопасности" между РФ и Беларусью свидетельствует о том, что Москва спешит максимально завязать на себя Минск так как понимает несколько ключевых вещей, говорит политолог Игар Тышкевич. Среди них — усиливающееся влияние Китая на события в Беларуси может привести к постепенному "утеканию" союзника к более мощному партнёру.
Владимир Путин
Плюс, говорит политолог, после "выборов" Александр Лукашенко вновь может попытаться пойти на контакт со странами ЕС и США. И, учитывая "фактор Трампа", отсутствие единой стратегии на беларуском направлении, может даже быть успешным. Тогда к "китайскому балансиру" добавится "европейский", добавил эксперт.
Правда, по его словам, Лукашенко слишком любит власть и Кремль сумел подвести его к подписанию крайне опасных для Беларуси документов.
По его мнению, таким образом Путин послал двойной сигнал.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин пообещал Лукашенко передать ракеты "Орешник".
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