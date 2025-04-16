Путин среди ночи внезапно примчался в Кремль: что происходит (ВИДЕО)

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Вечером 15 апреля президент России Владимир Путин неожиданно прибыл в Кремль. Кортеж диктатора был замечен на улицах Москвы около 23:00 по местному времени, и видео с места происшествия уже активно распространяется в соцсетях и местных СМИ.

Причина позднего визита официально не разглашается, что, как обычно в подобных случаях, порождает волну предположений и слухов. Среди основных версий, циркулирующих в российских и зарубежных аналитических кругах, возможно экстренное заседание из-за внутриполитической ситуации, обострения на фронте или международных событий, требующих немедленной реакции Кремля.

Такие ночные поездки Путина в Кремль не типичны, поэтому появление его кортежа вызвало особое внимание как в СМИ, так и в экспертной среде.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле отказались от великой традиции . Осужденные в России упустили возможность выйти из тюрьмы — ко Дню победы не будут объявлять амнистию. Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, в Кремле официально подтвердили, что амнистии к 80-летию победы над нацизмом у России не будет.

Отмечается, что массовая амнистия ко Дню победы в юбилейные годы была традиционной для России. К примеру, в 2015 году (70-летие Победы) из тюрем освобождено до 300 тысяч осужденных. О причине отказа от традиции рассказал глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Как отметили в ЦПИ, это неофициальная позиция властей. Поэтому в Кремле решили не объявлять амнистию, ведь она просто не нужна. Чиновник объяснил, что у осужденных есть возможность выйти из тюрьмы. Осужденные могут подписать контракт на службу в армии и отправиться на войну.