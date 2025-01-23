Путин срочно покинул важное заседание: какая причина

Российский диктатор Владимир Путин покинул заседание Агентства стратегических инициатив, чтобы совершить "важный международный звонок", который длился около пяти минут. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин прервал заседание Агентства стратегических инициатив и заявил, что у него международный телефонный звонок.

"Прошу прощения, возникла необходимость провести международный телефонный разговор, поэтому я в ходе доклада Светланы Витальевны вынужден буду на пять минут отойти от экрана. Я переговорю по телефону и вернусь на рабочее место", — сказал Путин призвав других продолжить заседание.

Из-за международного звонка начала появляться информация, что Путину мог звонить по телефону президент США Дональд Трамп. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

"Это не тот самый разговор, но не менее важный для нас", — сказал Песков.

Впоследствии российские СМИ сообщили, что Путин пообщался с президентом Гвинеи-Бисау Умаром Сиссоко Эмбало. Однако пока неизвестно, был ли это единственный международный разговор Путина в этот день.

Напомним, что Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным. По словам президента США, разговор должен был состояться вскоре после его инаугурации, состоявшейся 20 января.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп пригрозил России новыми санкциями, если Путин не согласится пойти на соглашение для окончания войны. В Кремле отреагировали на заявления президента США.

Также "Комментарии" писали, что переговоры Трампа и Путина могут состояться до 1 февраля.