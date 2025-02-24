Путин стал новым Лукашенко: что на это указывает и к чему приведет

Все почему-то делают вид, что переговоры и остановка огня нужны только Украине, и именно она должна жертвовать из-за тупика, говорит Роман Доник.

Владимир Путин

"На самом деле нет. Нам очень тяжело. Но запас крепости при текущей конфигурации у нас есть. Более того, мы адаптируемся и развиваемся. А еще у РФ очень большие проблемы в экономике. Вот очень. И с каждым днем все хуже", – подчеркнул эксперт.

При этом он соглашается с тем, что Украина каждый день теряет территории, впрочем, враг несёт очень большие потери в живой силе и технике. Более того, Доник даже подчеркивает, что есть еще очень много мелких деталей, которые при очень тяжелой ситуации, скорее, в нашу пользу, и это добавляет оптимизма.

"Просто вспомните, что было три года назад. Мог ли еще в марте 22 кто-то мечтать, что мы удержим Донецкую и Луганскую области? Мы оказываем достойное сопротивление, дали и продолжаем давать п*зды армии, у которой помимо количественного преимущества уже есть и опыт которого нет ни у кого в мире кроме нас", — подчеркнул эксперт.

Более того, по его словам, политика РФ стала очень напоминать политику президента Беларуси Александра Лукашенко, сидевшего на шпагате между РФ и всеми остальными.

"Сейчас Путин начинает расползаться в шпагате между Китаем и США и п*здеть как Лукашенко. То есть РФ уже не воспринимается как сила и самостоятельный игрок. Это прокси страна, которой хотят управлять либо США, либо Китай в своем противостоянии. И Европа, а тем более мы здесь в расчет, к сожалению, не берутся. Это нас не очень радует, но сама по себе позиция РФ уж очень далеко не такая, как была 3 года назад", — подчеркнул Доник.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в последние дни американские корпорации, работающие на военном рынке, теряют цену акций. Некоторые акции просели за неделю больше чем на 10%. В то время как европейские производители наоборот растут в цене. Некоторые до 14%.

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