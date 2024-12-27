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Путин стремительно ухудшил отношения с Трампом: вылезла ложь Кремля

РФ всегда играла на том, что имеет стойкие религиозные ценности, как и республиканцы с Трампом, однако все оказалось ложью

сегодня, 13:48
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Ткачик Олеся

В ночь на Рождество Россия совершила массированную атаку против Украины. Это событие вызвало реакцию представителя Дональда Трампа Кита Келлога, заявившего, что их команда теперь еще больше сосредоточена на достижении мира. При этом, как отметил в эфире 24 канала эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, российская пропаганда раньше пыталась позиционировать себя защитницей христианских ценностей и противника преследований веры. Кремль строил на этом диалог с консервативным электоратом Трампа, также выступающим за традиционные христианские ценности.

Путин стремительно ухудшил отношения с Трампом: вылезла ложь Кремля

Путин и Трамп

Реакция Келлога на атаку России вполне логична, ведь действия Кремля, направленные против Украины в ночь на Рождество, противоречат пропагандистским заявлениям Москвы.

"Русский диктатор и его окружение "выстрелили" себе в ногу массированной атакой на Рождество. Этим они оказали себе медвежью услугу в плане коммуникации с Трампом и его окружением", — подчеркнул Жовтенко.

По словам эксперта, рождественские обстрелы разрушили российские нарративы о "консервативной и духовной" природе путинского режима. Хотя эти нарративы не исчезнут полностью, они получили серьезный удар.

"Россия стремилась показать себя конструктивной и готовой к переговорам, но своими действиями перечеркнула эти заявления. Они даже пытались ослабить риторику ядерного шантажа, меньше упоминали об "Орешнике". И вот – удары на Рождество. Россия на ровном месте создала себе проблему, которую теперь придется объяснять", – добавил Жовтенко.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал перемирие на Рождество, но Украина отвергла инициативу союзника Путина. Однако ответственность за рождественские обстрелы полностью лежит на России.

"Это прямая ответственность российского руководства. Пост Кита Келлога четко показывает, что команда Трампа получила сигнал и внимательно следит за действиями путинского режима", — отметил Жовтенко.

Эксперт также отметил, что Кит Келлог, как будущий спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам России и Украины, приоритетом ставит не победу Украины, а завершение войны. Для Трампа главной целью является мир и переговоры, которые должны укрепить его имидж как лидера, способного разрешать глобальные конфликты.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по состоянию на данный момент Трамп находится в плену иллюзий.




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Источник: https://24tv.ua/putin-pokazav-ameritsi-svoye-spravzhne-oblichchya-namiri_n2716280
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