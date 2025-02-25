logo

BTC/USD

87566.08

ETH/USD

2430.06

LTC/USD

123.63

USD/UAH

41.88

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин сумел «подвесить Трампа» и за это время будет захватывать больше территорий в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин сумел «подвесить Трампа» и за это время будет захватывать больше территорий в Украине

Путин уже достиг того, что Штаты стали меньше поддерживать Украину

25 февраля 2025, 16:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Вырисовывается план кремлевского диктатора Владимира Путина по переговорам с Дональдом Трампом и проведению мирных переговоров, отмечает политолог Алексей Паныч.

Путин сумел «подвесить Трампа» и за это время будет захватывать больше территорий в Украине

Владимир Путин

"Пока он манит Трампа "морковкой" переговоров, поддержка Украины со стороны США уже заметно снизилась. Медийно – очень; но и военная и финансовая поддержка ограничивается тем, что было решено еще при Байдене. Для России это уже тактический успех", – отметил эксперт.

Именно поэтому, по его мнению, Путине не имеет смысла спешить с заморозкой конфликта в виде какого-то "прекращения огня".

Наоборот, говорит эксперт, теперь, по мнению Путина, переговоры нужно затягивать, подвесив Трампа на них как на крючок, пока они продолжаются, резких движений США в пользу Украины не будет. В настоящее время Путин планирует воспользоваться снижением поддержки со стороны США в полной мере и попытаться улучшить позиции России в аспекте "территориальных реалий".

"Соответственно, Трамп попадает в ловушку собственного "миротворческого плана". Собственно, уже попал. То есть лоханулся и даже этого не заметил", — говорит Паныч.

Впрочем, по его словам, у тактики Путина есть и обратная сторона: такие маневры Трампа уже вызвали негативную реакцию не только лидеров ЕС, но и консервативных кругов в США, в том числе республиканских сенаторов и медиа.

"Поэтому круг маневров для Трампа, сначала такой широкий, постепенно начинает сужаться, причем с разных сторон. И этот процесс сужения будет продолжаться", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия будет затягивать переговоры с американцами, а сам Путин отказываться от публичного обсуждения условий прекращения войны.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/pfbid02gmGcbDYMc8PWjSfKP9z63P7EQvg2pVuUJeUERb7jDnsukj93EKDBAE7WcEBx7QZhl
Теги:

Новости

Все новости