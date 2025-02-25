Путин сумел «подвесить Трампа» и за это время будет захватывать больше территорий в Украине

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Ткачик Олеся
Вырисовывается план кремлевского диктатора Владимира Путина по переговорам с Дональдом Трампом и проведению мирных переговоров, отмечает политолог Алексей Паныч.
Владимир Путин
Именно поэтому, по его мнению, Путине не имеет смысла спешить с заморозкой конфликта в виде какого-то "прекращения огня".
Наоборот, говорит эксперт, теперь, по мнению Путина, переговоры нужно затягивать, подвесив Трампа на них как на крючок, пока они продолжаются, резких движений США в пользу Украины не будет. В настоящее время Путин планирует воспользоваться снижением поддержки со стороны США в полной мере и попытаться улучшить позиции России в аспекте "территориальных реалий".
Впрочем, по его словам, у тактики Путина есть и обратная сторона: такие маневры Трампа уже вызвали негативную реакцию не только лидеров ЕС, но и консервативных кругов в США, в том числе республиканских сенаторов и медиа.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия будет затягивать переговоры с американцами, а сам Путин отказываться от публичного обсуждения условий прекращения войны.
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