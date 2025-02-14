Путин теряет важного союзника без поворотно: какой удар РФ нанесет Индия

"Мы увеличим военные продажи Индии на многие миллиарды долларов. Мы также прокладываем путь к тому, чтобы наконец обеспечить Индию малозаметными истребителями F-35", – заявил Дональд Трамп во время разговора с журналистами.

Хотя он не уточнил конкретные сроки реализации соглашения, следует отметить, что продажа передовых военных технологий за границу обычно занимает много лет.

Официальный Нью-Дели пока не подтверждает эту информацию.

"В настоящее время это то, что находится на стадии предложения", – прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Индии Викрам Мисри.

Заявление Трампа может повлиять на планы Индии по закупке российских истребителей пятого поколения. Кроме того, ранее Нью-Дели уже отказался от совместной с Москвой программы разработки боевого самолета на базе Су-57.

На фоне заявлений об усилении сотрудничества Дональд Трамп встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов, в частности, возможность увеличения поставок американской нефти и газа в Индию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Моди заявил Трампу о войне в Украине. Индия с первых дней полномасштабной войны РФ против Украины заняла устойчивую позицию – стороны должны избрать дипломатический путь решения вопроса. И сейчас Индия выступает на стороне мира в русско-украинской войне. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

"Мир думал, что Индия каким-то образом является нейтральной страной во всем этом процессе. Но это неправда. Индия имеет сторону, и эту сторону мира", — заявил Моди.

Премьер Индии также приветствовал инициативу Трампа по восстановлению мира и отметил важность "диалога, дипломатии и мирного решения". По словам Моди, об этом он говорил и российскому диктатору Владимиру Путину.