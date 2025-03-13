Путин требует особых гарантий, если согласится на прекращение огня: детали

Идея объявления перемирия с Украиной является правильной, однако для её реализации необходимо обсудить ряд важных вопросов, в том числе с США, заявил во время пресс-конференции кремлевский диктатор Владимир Путин.

Владимир Путин

Путин также отметил, что необходимо провести консультации с американскими партнёрами, а возможно, и обсудить ситуацию напрямую с президентом США Дональдом Трампом.

"Думаю, что нам нужно и с нашими американскими коллегами, партнёрами на этот счет переговорить, может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается", — отметил он.

По его словам, одной из ключевых проблем остаётся механизм контроля и верификации соблюдения условий перемирия.

"Как нам будет гарантировано, что ничего подобного (нарушения режима прекращения огня) происходить не будет? Контроль как будет происходить? Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий и какова цена этим приказам?" — сказал президент.

При этом Путин подчеркнул, что линия фронта протяжённостью около двух тысяч километров создаёт дополнительные сложности.

"Вы представляете — почти две тысячи километров! Кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня на протяжении двух тысяч километров? И потом кто на кого будет сваливать нарушение договорённости? Это всё вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон", — заявил Путин.

Напомним, портал "Комментарии"рассказывал, как с США намерены контролировать режим прекращения огня на фронте.



