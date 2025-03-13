Путин требует особых гарантий, если согласится на прекращение огня: детали

Идея объявления
перемирия с Украиной является правильной, однако для её реализации необходимо
обсудить ряд важных вопросов, в том числе с США, заявил во время
пресс-конференции кремлевский диктатор Владимир Путин.
Владимир Путин
Путин также
отметил, что необходимо провести консультации с американскими партнёрами, а
возможно, и обсудить ситуацию напрямую с президентом США Дональдом Трампом.
"Думаю, что
нам нужно и с нашими американскими коллегами, партнёрами на этот счет
переговорить, может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним
пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами
нами поддерживается", — отметил он.
По его словам,
одной из ключевых проблем остаётся механизм контроля и верификации соблюдения
условий перемирия.
"Как нам
будет гарантировано, что ничего подобного (нарушения режима прекращения огня)
происходить не будет? Контроль как будет происходить? Кто будет отдавать приказы
на прекращение боевых действий и какова цена этим приказам?" — сказал
президент.
При этом Путин
подчеркнул, что линия фронта протяжённостью около двух тысяч километров создаёт
дополнительные сложности.
"Вы
представляете — почти две тысячи километров! Кто определит, где и кто нарушил
возможную договоренность о прекращении огня на протяжении двух тысяч
километров? И потом кто на кого будет сваливать нарушение договорённости? Это
всё вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон", — заявил
Путин.
Напомним, портал "Комментарии"рассказывал, как с США намерены контролировать режим прекращения огня на
фронте.
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