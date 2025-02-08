Путин требует от Украины «жест доброй воли» и готовится цинично обмануть Трампа

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин хочет попытаться обмануть американского президента Дональда Трампа, об этом в эфире "Эспрессо" заявил политолог Виктор Бобиренко.
Владимир Путин
По его словам, активные действия ВСУ на Курском направлении имеют, прежде всего, политическое значение, ведь усиливают позиции Киева в переговорах. Бобиренко отметил, что это стало своеобразным "козырем" для президента Владимира Зеленского.
В то же время, по его информации, Кремль поставил переговоры на паузу, требуя от Украины сделать так называемый жест доброй воли.
По его мнению, Кремль может давить на Трампа, заставляя его, в свою очередь, склонить Киев к уступкам. Однако, добавляет эксперт, такие действия способны открыть для Москвы путь к новым требованиям – снятие санкций, размораживание активов и т.п.
Такая игра кремлевского диктатора, опасна как для Украины, так и для самого Трампа, который должен осознать одну важную вещь, он не является другом для Путина.
Впрочем, по его словам, американский президент сейчас уязвим в своем желании достичь быстрого мира. При этом эксперт добавил, что Путин, делая заявления о том, что он, якобы, готов к переговорам и миру, просто подогревает самолюбие Трампа и не больше.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, когда может состояться встреча Трампа и Путина.
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