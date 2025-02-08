Путин требует от Украины «жест доброй воли» и готовится цинично обмануть Трампа

Кремлевский диктатор Владимир Путин хочет попытаться обмануть американского президента Дональда Трампа, об этом в эфире "Эспрессо" заявил политолог Виктор Бобиренко.

Владимир Путин

По его словам, активные действия ВСУ на Курском направлении имеют, прежде всего, политическое значение, ведь усиливают позиции Киева в переговорах. Бобиренко отметил, что это стало своеобразным "козырем" для президента Владимира Зеленского.

В то же время, по его информации, Кремль поставил переговоры на паузу, требуя от Украины сделать так называемый жест доброй воли.

"Поступила информация, что Путин поставил все на паузу и заявил, что для того чтобы РФ продолжила переговоры, важно, чтобы Украина сделала "жест доброй воли" и вывела свои войска из Курской области. Это ловушка для Трампа, поскольку россияне могут сказать: "Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, Кремль может давить на Трампа, заставляя его, в свою очередь, склонить Киев к уступкам. Однако, добавляет эксперт, такие действия способны открыть для Москвы путь к новым требованиям – снятие санкций, размораживание активов и т.п.

"Если Путин поймет, что Трамп готов подписать мир любой ценой, включая уступки со стороны Украины, это может привести к дополнительным требованиям. Мы знаем, что Путину и российским обещаниям доверять нельзя. Но Трамп может этого не знать и давить не на Путина, а на нас, призывая к уступкам. имеет большое значение", — говорит Бобиренко.

Такая игра кремлевского диктатора, опасна как для Украины, так и для самого Трампа, который должен осознать одну важную вещь, он не является другом для Путина.

"Путин собирается обмануть Трампа, они не друзья. Когда Путин встречается с кем-то, он думает, как кого-то обмануть. Возможно, Трамп думает так же", — отметил эксперт.

Впрочем, по его словам, американский президент сейчас уязвим в своем желании достичь быстрого мира. При этом эксперт добавил, что Путин, делая заявления о том, что он, якобы, готов к переговорам и миру, просто подогревает самолюбие Трампа и не больше.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, когда может состояться встреча Трампа и Путина.



