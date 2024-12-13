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Путин требует принять экстренные меры: действительно ли РФ на пороге массовых банкротств

Российская угольная промышленность переживает непростые времена

сегодня, 13:00
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин распорядился принять экстренные меры для поддержки российских угольных компаний, которые несут многомиллиардные убытки и стоят на пороге массовых банкротств. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Moscow Times".

Путин требует принять экстренные меры: действительно ли РФ на пороге массовых банкротств

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Отмечается, разработать пакет помощи для угольщиков Владимир Путин поручил "в кратчайшие сроки". Эту информацию СМИ подтвердил министр энергетики Сергей Цивилев.

Отдельным вопросом, по словам Цивилева, также стала программа социально-экономического развития Кузбасса – главного угольного региона России, на который приходится 60% добычи каменного угля и 80% — коксующегося.

Совокупный угольный экспорт из России в январе-июле просел на 11,4%, до 112,6 млн тонн. А поставки в Китай, который стал главным клиентом угольщиков после санкций, просели на 8% в первом полугодии.

Стоит отметить, самый крупный покупатель российского угля на мировом рынке – Китай – сократил импорт угля из России.

Доля убыточных угольных предприятий в России превысила 52%, экспорт угля сократился на 12%. В июле 2024 года добыча угля в России упала на 6,7% в годовом выражении, а ее общий объем — 31,5 млн тонн — стал самым низким со времен пандемии Covid-19.

Российские экспортеры угля начали поставлять топливо в Китай через КНДР.

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