Путин удивил: глава РФ ответил, готов ли идти на выборы президента в 2024 году

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что пока не решил для себя, будет ли он баллотироваться на новый срок главы государства, если россияне согласятся на внесение поправок в Конституции на всенародном референдуме. Об этом передает агенство Лента.ру.

"Там видно будет", - лаконично и размыто ответил Путин на вопрос журналиста в интервью о том, каковы перспективы. что действующий президент вновь подаст заявление на участие в 2024 году.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский МИД потребовал от Запада самых жестких санкций для правительства России из-за того, что то намерено проводить референдум о внесении поправок в Конституцию РФ в том числе и на территории аннексированного Крыма.

"Для того, чтобы реально изменить ситуацию, международное политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться и становиться более сплоченным. И так должно продолжаться до полной деоккупации Крыма", - подчеркнул министр внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.



В свою очередь, уполномоченная по правам человека при президенте Украины Людмила Денисова отмечает, что Россия увеличивает давление на политических заключенных по мере возрастания экономических санкций.

Омбудсмен отмечает, что украинские дипломаты и правозащитники лишены возможности навещать соотечественников в заключении, сами пленные переживают буквально издевательства, ведь на них усиленно давят как за счет психологических приемов, так и банально отказывая в удовлетворении основных физических потребностей.



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