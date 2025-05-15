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Путин удивил своим поступком в преддверии переговоров в Стамбуле: что известно

В организацию переговоров, запланированных на 15 мая, привлекли ведущих представителей различных силовых структур.

сегодня, 10:20
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Клименко Елена

Представитель российского правителя Дмитрий Песков сообщил, что вечером среды, 14 мая, Владимир Путин провел важное совещание, посвященное подготовке к переговорам с Украиной, которые должны состояться в Стамбуле. Подготовка к переговорам, планируемым на 15 мая, включала участие ключевых фигур из разных силовых ведомств.

Путин удивил своим поступком в преддверии переговоров в Стамбуле: что известно

В рамках этого совещания, кроме членов основной переговорной группы, в заседании приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, директор Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, а также начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и директор ФСБ Александр Бортников. К совещанию присоединились командующие российскими военными группировками в зоне так называемой специальной военной операции (СВО).

Вечером 14 мая были объявлены имена членов российской делегации, которые отправятся на переговоры с Украиной в Стамбуле. В состав делегации вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Председательствовать на переговорах будет помощник Путина Владимир Мединский. Кремль подчеркивает, что эти переговоры должны стать продолжением начавшегося еще три года назад в Стамбуле процесса и способствовать решению основных причин конфликта.

Как уже писали "Комментарии", российские СМИ активно распространяют фейковую информацию о якобы "начале переговоров в Турции" в 10:00 мск. На самом же деле это не соответствует действительности. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.



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