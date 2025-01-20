Путин укрепляет новый альянс: что это значит для Украины

Россия ищет новых союзников – и новые договоры о стратегическом партнерстве угрожают не только Украине, но и Ближнему востоку. Происходящее и какие угрозы возникают, объяснили в Центре стратегических коммуникаций.

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Отмечается, что РФ требуется новый альянс, чтобы иметь военные ресурсы для войны.

“17 января Россия и Иран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Договор предусматривает укрепление связей Москвы и Тегерана в экономической, технологической, культурной и, что самое важное, в военной сфере”, — говорится в сообщении.

Также в Центре напомнили, что в 2024 году Россия заключила аналогичный договор с КНДР. Таким образом, Путин укрепляет альянс диктатур – так называемой “веси зла” по линии Москва-Тегеран-Пхеньян.

"Развитие этого альянса нужно Москве для того, чтобы привлечь дополнительные военные ресурсы для войны против Украины: иранские БПЛА, северокорейские ракеты и пехоту и т.д. Кроме того, Москва пытается укрепить свои позиции в мире, поскольку после полномасштабного вторжения в Украину Россия очутилась в международной изоляции. Углубление военного сотрудничества между Россией и Ираном несет угрозу не только Украине, но и Ближнему Востоку", — объясняют в Центре.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин, как писал портал "Комментарии", не оставит попыток полностью уничтожить Украину. Даже после прекращения боевых действий он применит другую стратегию. Бывший министр иностранных дел Павел Климкин убежден, что для Путина существование Украины является самым большим вызовом его режиму.

Он отметил, что в какой-то момент российский диктатор, конечно, может перейти на другую не военную стратегию.