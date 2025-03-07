Путин умудрился обидеть Трампа: В США уже РФ жесток ткнули носом в ошибку

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон без колебаний пойдет на новые санкции против российского энергетического сектора, если такой шаг ускорит процесс прекращение огня в Украине. Как заявил американский министр, санкции против России "будут использованы явно и агрессивно для немедленного максимального влияния" по указаниям президента Дональда Трампа.

Владимир Путин

Помимо этого, Бессент раскритиковал администрацию Джо Байдена за то, что она ранее не усилила энергетические санкции против России, а все потому, что боялась повышения цены на топливо. Министр риторически спросил, каков был смысл "существенной военной и финансовой поддержки Украины со стороны США в течение последних трех лет" без соответствующих санкций.

На такое заявление главы Минфина США отреагировал российский политтехнолог Аббас Галлямов. Заявление Бессента в адрес России он назвал чрезвычайно жестким.

"Похоже, что Путин оказался сейчас в том же самом положении, в каком неделю назад оказался Зеленский. Он не продемонстрировал достаточной благодарности в адрес Трампа — за то, что тот учудил в прошлую пятницу, — и Трамп решил передать весточку уже ему. Ну в самом деле: что сделала Россия после последних крайне дружественных для неё шагов Америки? Продолжила обстрелы и сделала несколько заявлений "ястребиного толка". Никакой благодарности и никакой доброй воли. А с Трампом так нельзя", — заявил Галлямов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что лично Путин заявил о том, что Россия не намерена идти ни на какие компромиссы в вопросе "СВО" в Украине. Более того, он заявил, что РФ не будет возвращать Украине оккупированные территории.



