Путин унизил посланника Трампа: сколько времени его заставил ждать встречи

Кремлевский диктатор Владимир Путин организовал срочные переговоры с так называемым президентом Беларуси Александром Лукашенко, из-за чего спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф вынужден был ждать встречи в Кремле более 8 часов, сообщает Sky News.

Владимир Путин

По данным московского корреспондента Sky News Айвора Беннетта, Виткофф прибыл в Москву в рамках официального визита, который длился чуть больше 12 часов. Однако значительную часть этого времени он провел в ожидании приема в Кремле.

Несмотря на то, что переговоры с американским представителем были запланированы заранее, Путин решил сперва встретиться с Лукашенко. Эту встречу организовали в срочном порядке, что выглядело как умышленное промедление перед разговором с эмиссаром Трампа.

По информации издания, после завершения переговоров Путин отправил Виткоффа домой со списком требований, содержание которых пока неизвестно.

Журналисты отмечают, что подобная тактика затягивания встреч является любимым приемом российского лидера для демонстрации собственного превосходства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин, якобы, готов обсуждать идею американцев о прекращении войны в Украине. Более того, он даже поблагодарил Трампа за то, что он так занимается ситуацией, которая сложилась в Украине. В частности, диктатор заявил, что идея объявления перемирия с Украиной верна, однако для ее реализации необходимо обсудить ряд важных вопросов, в том числе из США. По его словам, одной из ключевых проблем остается механизм контроля и верификации соблюдения условий перемирия. Путин хочет, чтобы РФ гарантировали, что условия перемирия будут соблюдаться.



