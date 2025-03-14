logo

BTC/USD

84307.75

ETH/USD

1936.98

LTC/USD

92.60

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин унизил посланника Трампа: сколько времени его заставил ждать встречи
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин унизил посланника Трампа: сколько времени его заставил ждать встречи

Путин продемонстрировал превосходство к спецпосланнику Трампа

14 марта 2025, 18:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин организовал срочные переговоры с так называемым президентом Беларуси Александром Лукашенко, из-за чего спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф вынужден был ждать встречи в Кремле более 8 часов, сообщает Sky News.

Путин унизил посланника Трампа: сколько времени его заставил ждать встречи

Владимир Путин

По данным московского корреспондента Sky News Айвора Беннетта, Виткофф прибыл в Москву в рамках официального визита, который длился чуть больше 12 часов. Однако значительную часть этого времени он провел в ожидании приема в Кремле.

Несмотря на то, что переговоры с американским представителем были запланированы заранее, Путин решил сперва встретиться с Лукашенко. Эту встречу организовали в срочном порядке, что выглядело как умышленное промедление перед разговором с эмиссаром Трампа.

По информации издания, после завершения переговоров Путин отправил Виткоффа домой со списком требований, содержание которых пока неизвестно.

Журналисты отмечают, что подобная тактика затягивания встреч является любимым приемом российского лидера для демонстрации собственного превосходства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин, якобы, готов обсуждать идею американцев о прекращении войны в Украине. Более того, он даже поблагодарил Трампа за то, что он так занимается ситуацией, которая сложилась в Украине. В частности, диктатор заявил, что идея объявления перемирия с Украиной верна, однако для ее реализации необходимо обсудить ряд важных вопросов, в том числе из США. По его словам, одной из ключевых проблем остается механизм контроля и верификации соблюдения условий перемирия. Путин хочет, чтобы РФ гарантировали, что условия перемирия будут соблюдаться.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/trump-zelenskyy-ukraine-putin-russia-starmer-summit-war-minerals-deal-live-sky-news-latest-12541713
Теги:

Новости

Все новости