Путин унизился перед Си: что вызвало ироническую ухмылку у лидера Китая

Кремлевский диктатор Владимир Путин побеседовал в режиме видеоконференции с лидером Китая Си Цзиньпином. Как отметил в эфире 24 канала советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, во время разговора поведение российского диктатора выглядело неадекватным, что свидетельствует о его страхе перед дальнейшим развитием событий и попытки заручиться поддержкой мощных государств.

Владимир Путин

"Это очень важно для него. Потому что если Китай будет занимать действительно нейтральную позицию, то у России нет ресурса противостоять тому, что будет дальше происходить. Поэтому у Путина такое эмоционально нестабильное поведение, поэтому Путин демонстрирует самоунижение", – отметил Подоляк.

Он сравнил Путина с маленьким, но агрессивным человеком, стремящимся создавать проблемы, однако понимает, что его ресурсы значительно ограничены. При этом, по его мнению, диктатор прекрасно осознает свою слабость по сравнению с другими мировыми лидерами и пытается создать впечатление, что за ним стоит мощный союзник, например Китай. Он добавил, что Россия уже не равноправный игрок на международной арене и не может претендовать на участие в глобальных процессах.

Кроме того, Подоляк отметил, что на фоне попыток завершить войну за счет Украины и избежать ответственности России, наблюдаются определенные тенденции к возвращению страны-агрессора на международную арену. Однако он отмечает, что такая стратегия ошибочна.

По его мнению, Путин осознает свою зависимость от Китая, потому демонстрирует самоунижение и эмоциональную нестабильность. В случае нейтральной позиции Пекина Россия не будет иметь ресурса для дальнейшего противостояния.

Советник главы ОПУ отметил, что публичные выступления российского лидера лишены логики и демонстрируют его неспособность контролировать собственное поведение. Он прогнозирует, что в будущем Путин будет еще больше унижаться перед влиятельными странами.

Подоляк также подчеркнул, что российский диктатор прекрасно понимает, что США и Китай являются единственными глобальными государствами, которые не сравнимы с Россией по уровню влияния. Он пытается показать свою готовность воспринимать их как доминантных игроков, что противоречит его первоначальным амбициям.

В то же время, по словам Подоляка, Си Цзиньпин во время разговора с Путиным показал ироническую улыбку, показывая полный контроль над ситуацией. Китайский лидер прекрасно понимает экономическую и геополитическую зависимость России от Пекина.

В завершение Подоляк отметил, что рано или поздно российское руководство вынуждено будет признать потерю суверенитета страны, превратившейся в сателлит Китая. Си Цзиньпин понимает эту реальность и воспринимает Путина как подчиненного.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о деталях разговора между Путиным и Си.





