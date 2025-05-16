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Ткачик Олеся
Иностранные СМИ отмечают тактический успех президента Владимира Зеленского, ведь в течение нескольких дней он призвал кремлевского диктатора Владимира Путина к прямым переговорам, однако российский президент отказался, несмотря на то, что сам инициировал встречу. В частности, об этом пишет Time.
Путин и Трамп
В своих публикациях журналисты отметили, что Путин не воспользовался шансами, предоставляемыми Соединенными Штатами. По их данным, администрация Дональда Трампа и его посланники месяцами пытались добиться прекращения огня в Украине, предлагая Путину возможности сотрудничества.
После дипломатического скандала между Трампом и Зеленским в Белом доме Кремль отправил в США Кирилла Дмитриева, предложившего выгодные горнодобывающие соглашения и доступ к российским ресурсам в обмен на снятие санкций.
Однако Россия нанесла удары по Сумам и Киеву, что вызвало резкую реакцию Трампа, написавшего в соцсетях известное "Владимир, остановись!".
По мнению журналистов, удары по Киеву и Сумам выглядели бессмысленными с военной точки зрения. Атаки на мирных жителей на севере Украины, вдали от линии фронта, не способствовали продвижению российских войск на востоке и юге страны, где они пытаются закрепить контроль.
В ходе переговоров в Ватикане Владимир Зеленский предоставил доказательства российских обстрелов и объяснил, что с Путиным можно говорить только на языке силы, что подтверждает необходимость санкций.
Отказ Путина встретиться с Зеленским еще больше ослабил его позиции. По оценкам экспертов, игнорирование мирного процесса может привести к серьезным экономическим последствиям для России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Госдуме предложили Трампу выдать России Зеленского ради мира.
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