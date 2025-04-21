Путин усиливает репрессии: за что россияне могут "сесть"

В России вступили в силу новые законодательные нормы, предусматривающие более суровое наказание за действия, трактуемые как дискредитация Вооруженных сил РФ. Соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин 21 апреля. Об этом сообщают российские СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Согласно одному из подписанных документов, в случае, если высказывания или действия по вооруженным силам РФ осуществлялись по найму или по корыстным мотивам, лицу может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Отдельно документ предусматривает уголовную ответственность за публичные призывы к введению международных санкций против России – за такое нарушение может быть предусмотрено до пяти лет заключения.

Также уточнено наказание за сотрудничество с иностранными или международными структурами с целью содействия привлечению российских граждан к уголовной ответственности, в частности, через организации, в которые РФ не входит. В таких случаях санкция может составлять до семи лет лишения свободы.

Кроме того, еще один документ меняет основания для признания личности или организации иностранным агентом. В частности, теперь таким статусом могут наделяться за сотрудничество с международными организациями или государственными структурами других стран, если такая деятельность, по мнению российских властей, направлена против интересов РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин назвал новые "законные цели" для ударов по Украине. Кремлевский диктатор Владимир Путин обвинил военнослужащих ВСУ в якобы "организации скоплений и пьянок в ресторанах". Как заявил диктатор, этим военные якобы превращают их в военные цели.

"Те люди, которые заслуживают самого серьезного наказания за совершенные преступления, такое тоже было, в ресторанах проводят сходки, собрания, совещания, что-то определяют, водку пьют и так далее. Вот туда тоже был нанесен один из ударов. Это гражданский объект? Гражданский. Но цель какая? Военно", -.