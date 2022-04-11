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Путин устроил "чистку" ФСБ после провала в Украине, - Bellingcat

В Кремле винят ФСБ в провале войны в Украине

сегодня, 10:30
Автор:

Кравцев Сергей
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По указанию Кремля в ФСБ начались масштабные "чистки" после провала планов по Украине. Под подозрением минимум 150 офицеров 5-й службы, которые изучали до вторжения "украинский вопрос". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление журналиста-расследователя Грозева в эфире канала "Популярная политика".

Путин устроил "чистку" ФСБ после провала в Украине, - Bellingcat

Владимир Путин. Фото из открытых источников

До сих пор неизвестна судьба бывшего руководителя 5-й службы. Он две недели уже не выходит на связь. Также ведется расследование относительно его подчиненных, с ними проводится работа. 

Так, по данным Грозева, обстановку и ситуацию в Украине подробно зондировали больше 150 офицеров. Они подробно прорабатывали вопрос вторжения в Украину, изучали все риски и возможности. Теперь большую часть из них постоянно допрашивают, есть и такие, которые взяты под стражу. Именно на основании данных российских спецслужб Кремлем и принималось решение о нападении на всю Украину одновременно по нескольким направлениям.

Грозев отметил, что большая часть российских офицеров уже точно не вернется на занимаемые должности. Грозев также пообещал, что Bellingcat вскоре опубликует новое расследование, в котором детально расскажет о судьбе российских офицеров. Тогда станет ясно подробности, что произошло с руководителями российских спецслужб.

Читайте также на портале "Комментарии" — советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, как себя будет вести Украина, в случае успешной атаки российский войск и оккупации всего Донбасса. В таком случае, уверены на Банковой, война в Украине будет продолжаться до того момента, пока ВСУ полностью не выбьют оккупантов со всего Донбасса. 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6SA5d2JgazM
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