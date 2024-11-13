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Путин утвердил новые правила выплат раненым оккупантам: что это значит

Новые правила фактически означают уменьшение выплат за ранение российским оккупантам

13 ноября 2024, 19:50
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Лиля Воробьева

  Российский лидер Владимир Путин поручил правительству ввести новые стандарты единовременных выплат для военных, получивших ранения во время боевых действий в Украине, учитывая степень их тяжести. Максимальная сумма выплат не изменится и останется на уровне 3 млн рублей, однако теперь такая компенсация будет выплачиваться только в случаях тяжелых увечий, сообщает российская редакция. Forbes .

Путин утвердил новые правила выплат раненым оккупантам: что это значит

Российские оккупанты (фото из открытых источников)

Как отмечает ТАСС , нынешние выплаты будут составлять:

  • 3 млн рублей за тяжелые травмы;
  • 1 млн рублей за менее тяжелые ранения;
  • 100 тысяч рублей за другие незначительные повреждения.

Ранее единовременная выплата в размере 3 млн рублей предусматривалась для всех раненых военных, независимо от тяжести их повреждений. В случае гибели военнослужащего семьям погибшего выплачивают компенсацию в размере 5 млн. рублей.

Кроме того, для тех, кто получил травму или увечье во время службы и был уволен, с начала 2024 года предусмотрена дополнительная выплата в размере 3,2 млн рублей.

Издание Медуза обращает внимание на то, что эти нововведения фактически уменьшают выплаты для военных с менее тяжелыми ранениями. Хотя максимальная сумма компенсации остается на уровне 3 млн рублей, ранее эту сумму получали все раненые, независимо от серьезности травмы, включая как тех, кто получил тяжелые повреждения, так и тех, кто получил легкую контузию, что отмечает РБК.

В начале ноября министр обороны России Андрей Белоусов поручил своей заместительнице Анне Цивилевой, которая, по сообщениям, является родственницей Путина, внедрить систему дифференциации выплат в зависимости от тяжести ранений. Цивилева объяснила необходимость изменений тем, что иногда незначительные повреждения приравниваются к серьезным травмам, что вызывает "ощущение несправедливости" среди оккупационных военных, которые получили тяжелые увечья.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какие регионы РФ благодарят Путина за войну против Украины



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Источник: https://www.forbes.ru/society/525096-putin-podpisal-ukaz-o-vyplatah-voennym-za-ranenia-v-zavisimosti-ot-stepeni-tazesti?utm_source=forbes&utm_campaign=lnews
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