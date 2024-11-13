Путин утвердил новые правила выплат раненым оккупантам: что это значит

Как отмечает ТАСС , нынешние выплаты будут составлять:
- 3 млн рублей за тяжелые травмы;
- 1 млн рублей за менее тяжелые ранения;
- 100 тысяч рублей за другие незначительные повреждения.
Ранее единовременная выплата в размере 3 млн рублей предусматривалась для всех раненых военных, независимо от тяжести их повреждений. В случае гибели военнослужащего семьям погибшего выплачивают компенсацию в размере 5 млн. рублей.
Кроме того, для тех, кто получил травму или увечье во время службы и был уволен, с начала 2024 года предусмотрена дополнительная выплата в размере 3,2 млн рублей.
Издание Медуза обращает внимание на то, что эти нововведения фактически уменьшают выплаты для военных с менее тяжелыми ранениями. Хотя максимальная сумма компенсации остается на уровне 3 млн рублей, ранее эту сумму получали все раненые, независимо от серьезности травмы, включая как тех, кто получил тяжелые повреждения, так и тех, кто получил легкую контузию, что отмечает РБК.
В начале ноября министр обороны России Андрей Белоусов поручил своей заместительнице Анне Цивилевой, которая, по сообщениям, является родственницей Путина, внедрить систему дифференциации выплат в зависимости от тяжести ранений. Цивилева объяснила необходимость изменений тем, что иногда незначительные повреждения приравниваются к серьезным травмам, что вызывает "ощущение несправедливости" среди оккупационных военных, которые получили тяжелые увечья.
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