Президент России Владимир Путин утвердил федеральный бюджет на 2025-2027 годы, согласно которому в 2025 году расходы по статье "национальная оборона" возрастут до рекордных 13,49 трлн рублей. Об этом сообщает The Moscow Times, ссылаясь на документ, обнародованный на портале правовых актов.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По сравнению с текущим годом, когда расходы составляли 10,8 трлн. рублей, бюджет на оборону вырастет на 25%. Если сравнивать с 2023 годом, когда эта сумма составляла 6,8 трлн рублей, расходы на военные нужды фактически удвоятся. По сравнению с довоенным 2021 годом, когда расходы на армию и силовиков были значительно меньше, они увеличатся в четыре раза.

Доля военного бюджета в ВВП достигнет 6,2%, что сопоставимо с уровнем, который демонстрируют военные диктатуры, такие как Южный Судан с показателем в 6,3%. Кроме того, почти каждое третье потраченное государство рубль пойдет на статьи, информация о которых засекречена.

В то время как расходы на оборону и безопасность стремительно растут, статья бюджета под названием "социальная политика", включающая пенсии и социальные выплаты, будет сокращена на 16%. Дополнительно к прямым расходам на военные нужды правительство предусмотрело 3,459 трлн рублей на статью "национальная безопасность". Эта сумма включает в себя финансирование полиции, Росгвардии, Следственного комитета, спецслужб и других силовых ведомств. Таким образом, общие расходы на армию и силовиков в 2025 году достигнут 16,9 трлн. рублей, что составляет 40% всего федерального бюджета.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Асад срочно улетел в Путин . 27 ноября военные группировки антиасадовской оппозиции "Гаят Тахрир аш-Шам" и "Сирийская национальная армия" начали масштабное наступление на Алеппо. Как отмечает аналитик Роман Пономаренко, момент для удара выбрали удачно, потому что союзники президента Башара Асада пока ослаблены.