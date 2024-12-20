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Путин уверен в поражении Украины: в США назвали две вещи, которые вселяют уверенность диктатору

В ISW отметили, Путин рассчитывает на истощение ВСУ и отказ Запада помогать Украине

сегодня, 10:40
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин считает, что Россия побеждает и переживет решимость Киева и стран Запада. Позиция РФ может измениться только в том случае, если западные страны продолжат поддерживать Украину и будут добиться проигрыша РФ в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Путин уверен в поражении Украины: в США назвали две вещи, которые вселяют уверенность диктатору

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В отчете допускают, что диктатор вряд ли согласится на меньшую сделку, если Вооруженные силы Украины не нанесут России других существенных поражений на поле боя и не продемонстрируют ему, что он не может победить силовым путем.

В ISW напомнили, что во время "Прямой линии" 19 декабря Путин заявил о самой высокой в мире боеготовности России и что российская оборонно-промышленная база производит все необходимое для российской армии. Он утверждал, что ситуация на поле боя существенно меняется в пользу и что ее войска продвигаются по всей линии фронта.

Хозяин Кремля хвастался, что российские войска продвигаются не на "100, 200, 300 метров", а на квадратные километры.

"Однако, несмотря на риторику Путина, темпы продвижения российских войск в Курской области и Украине в последнее время замедлились. По оценкам ISW, в ноябре 2024 года российские войска продвигались со скоростью примерно 27,96 квадратных километров в день, а в период с 1 по 18 декабря — только со скоростью примерно 17,1 квадратных километров в день", — говорится в отчете.

В ISW считают, что сформулированная диктатором теория победы предусматривает постепенное и ползучее продвижение российских войск до бесконечности. По логике Путина это не позволит Украине провести успешные, оперативно значимые контрнаступательные операции против российских войск и позволит им выиграть войну воли и истощения против ВСУ.

Аналитики Института убеждены, что эта теория победы основывается на предположениях Путина, что Россия сможет пережить и преодолеть западную помощь Украине в сфере безопасности, усилия страны по укомплектованию и оснащению своих Вооруженных сил, а также отказ Запада от дальнейшей поддержки Украины.

"Западные политики могут опровергнуть эти предположения и заставить Путина вести переговоры на приемлемых для США, Украины и Европы началах. Таким образом политики докажут свою волю продолжать поддерживать Украину, предоставив ВСУ возможность нанести России существенное поражение на поле боя", — говорится в отчете ISW.

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