Путин увидел "уникальную вещь" в Украине и намекнул на наказание

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с РПЦ в Украине и назвал это вопиющим нарушением прав человека.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

"Происходящее с РПЦ — это вообще уникальная вещь, просто уникальная. Это грубое, просто вопиющее нарушение прав человека, верующих. Просто идет растерзание церкви на глазах всего мира, это как расстрел все равно. И все во всем мире предпочитают этого не замечать", — сказал Путин

Он считает, что "тем, кто это делает, это еще аукнется". Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, сообщает российское издание "Интерфакс".

По убеждению российского диктатора, люди, которые за этим стоят – безбожники.

“Ведь они даже не атеисты – эти люди. Атеисты – это тоже люди, которые во что-то верят. Они верят в то, что бога нет. Но это их вера, их убеждение. А это не атеисты, это люди вообще без всякой веры, безбожники", — объяснил Путин.

Отметим, что Верховная Рада 20 августа приняла закон №8371 о запрещении религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью.

Напомним, что российский диктатор определил тех, с кем в Украине готовы вести переговоры и подписывать документы. Он, как рассказал портал "Комментарии", выдвинул одно условие – легитимность представителя. По словам Путина, не исключены переговоры и с Зеленским, однако должна быть подтверждена его легитимность.

Он назвал органы власти в Украине, которые, по его мнению, легитимны. "Просто подписывать (документы об урегулировании ситуации, — ред.) мы можем только с теми, кто является легитимным. А легитимны Рада и председатель Рады", — отметил Путин.



