Путин уволил утром министра транспорта РФ: теперь его тело найдено мертвым

Бывший министр транспорта России Роман Старовойт, которого российский диктатор Владимир Путин официально уволил с должности утром 7 июля, был найден мертвым в тот же день около собственного дома в Одинцовском районе Подмосковья.

Роман Старовойт. Фото из открытых источников

Российские СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах сообщили, что экс-министр транспорта России Роман Старовойт мертв. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве. Тело чиновника обнаружили в автомобили у дома под Москвой.

"Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением. Основная версия – самоубийство", — сообщили российские СМИ.

Информация о смерти Старовойта появилась менее чем через несколько часов после обнародования указа Путина об его отставке. Официальные причины увольнения не названы, однако журналисты связывают это с рядом скандалов, в том числе со сбоем в работе российских аэропортов, который произошел после серии ударов дронов по территории РФ.

Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года. До этого он на протяжении почти шести лет был губернатором Курской области. Его преемник на этом посту Алексей Смирнов в апреле 2025 года был задержан по подозрению в масштабном мошенничестве во время строительства оборонительных укреплений на границе. Хотя Старовойт не фигурировал в материалах уголовного дела, его имя не раз упоминалось в обсуждениях этой темы в российских политических кругах.

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