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Путин уже готовит новую агрессию против Украины: что на это указывает

Все требования Путина по прекращению войны в Украине свидетельствуют о том, что он намерен вернуться к агрессии

сегодня, 10:08
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин формирует условия переговоров, направленные на ослабление обороноспособности Украины. Его действия говорят о том, что Россия планирует возобновить агрессию в будущем. В частности, как отметил в эфире 24 канал политтехнолог Борис Тизенгаузен, требования РФ свидетельствуют о том, что она стремится оставить Украину без армии и оружия, что сделает ее более уязвимой для дальнейшего захвата. Внеблоковый статус Украины, по мнению эксперта, также исключит возможность международной поддержки в случае нового вторжения.

Путин уже готовит новую агрессию против Украины: что на это указывает

Владимир Путин

"Это все равно история о том, что Путин или Путин 2.0 придет через несколько лет, когда, по их пониманию, Украина будет без оружия и без армии", — отметил эксперт.

По его словам, Россия продолжает вести переговоры с позиции выгоды, стремясь получить максимальные уступки. Как отметил политтехнолог, в РФ используют стратегию проси больше – получишь хотя бы нечто среднее.

Претендент на пост госсекретаря США Марк Рубио заявил, что компромисс нужен обеим сторонам – и Украине, и России. Однако ранее Дональд Трамп и специальный представитель США по Украине Кит Келлог выступали за "мир с позиции силы".

Впрочем, говорит эксперт, возникает вопрос, против кого будет использована сила. Он предположил, что сила будет направлена как на Россию, так и Украину. При этом Трамп, похоже, уже понял, что завершить войну через 24 часа невозможно, и, вероятно, осознает, что и 100 дней тоже будет недостаточно, говорит политтехнолог.

Эксперт также отметил, что диктаторский стиль управления Путина дает ему преимущество в долгосрочной планировке, поскольку автократы мыслят десятилетиями. Несмотря на экономические трудности, окружение Путина остается сплоченным и готовым к взаимной поддержке, чего, к сожалению, не всегда можно сказать о союзниках Украины.

По его словам, правда в том, что Путин уже видел президентами Трампа, Обаму, Байдена, Клинтона и, возможно, надеется увидеть еще многих преемников. Украина получает помощь от партнеров, но она не столь действенна, как поддержка, которую диктаторы оказывают друг другу, даже включая военную помощь, добавил эксперт.

Подводя итог, Тизенгаузен отметил, что у Путина есть привилегии диктатора, которых нет у демократических лидеров, таких как Дональд Трамп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о наиболее вероятном варианте завершения войны.




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Источник: https://24tv.ua/mirni-peregovori-putin-visuvaye-nerealistichni-vimogi-ssha-dosi_n2731402
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