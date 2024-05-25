Путин уже готовится к новой войне: зачем ему для этого Украина

Россия готовится к вероятной войне с Североатлантическим союзом (НАТО) и пытается завоевать Украину, чтобы использовать ее ресурсный потенциал. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что Кремль будет рассматривать все, кроме капитуляции Украины, как экзистенциальную угрозу для способности России вести войну с Альянсом. Также российские командиры, которые планируют войну против НАТО, должны будут предположить, что Украина может вступить в такую войну от имени Союза, независимо от статуса членства Украины в Альянсе.

Аналитики ISW полагают, что фронт с НАТО вдоль всей западной границы России с Европой, ставит перед российскими военными серьезные вызовы. Однако поражение Украины позволило бы агрессору развернуть силы вдоль всего восточного фланга Европы от Черного моря до Финляндии.

"Победа в Украине не только устранила бы угрозу Украины как потенциального противника во время возможной войны с НАТО, но и обеспечила бы Россию дополнительными ресурсами и людьми, необходимыми для широкомасштабной конфронтации с Альянсом", — говорится в отчете ISW.

Отмечается, что независимо от того, как победа России разделит Украину между российской аннексией и подконтрольном Кремлю марионеточным государством, которое станет следствием желаемой для Путина смены режима, Россия получит доступ к миллионам людей, которых она сможет принудить к военной службе, а также к большей части ресурсов и промышленного потенциала Украины.

"Поэтому Путин и Кремль, вероятно, рассматривают победу в Украине как предпосылку для ведения войны с НАТО. А любое прекращение огня или урегулирование путем переговоров, не предусматривающее полной капитуляции Украины, — как временную паузу в их усилиях по уничтожению независимого украинского государства", — отмечается в отчете ISW.

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