Путин уже готовится к новой войне: зачем ему для этого Украина

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Кравцев Сергей
Россия готовится к вероятной войне с Североатлантическим союзом (НАТО) и пытается завоевать Украину, чтобы использовать ее ресурсный потенциал. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Американские аналитики отмечают, что Кремль будет рассматривать все, кроме капитуляции Украины, как экзистенциальную угрозу для способности России вести войну с Альянсом. Также российские командиры, которые планируют войну против НАТО, должны будут предположить, что Украина может вступить в такую войну от имени Союза, независимо от статуса членства Украины в Альянсе.
Аналитики ISW полагают, что фронт с НАТО вдоль всей западной границы России с Европой, ставит перед российскими военными серьезные вызовы. Однако поражение Украины позволило бы агрессору развернуть силы вдоль всего восточного фланга Европы от Черного моря до Финляндии.
Отмечается, что независимо от того, как победа России разделит Украину между российской аннексией и подконтрольном Кремлю марионеточным государством, которое станет следствием желаемой для Путина смены режима, Россия получит доступ к миллионам людей, которых она сможет принудить к военной службе, а также к большей части ресурсов и промышленного потенциала Украины.
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