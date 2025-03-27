Путин уже предупредил олигархов о ярости Трампа: к чему готовятся в РФ

Россия играет на грани, выдвигая ультиматумы США, рискуя разозлить Дональда Трампа так, что у него лопнет терпение, говорит бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко. К примеру, по его словам, речь касается даже той же Запорожской АЭС, судьбу которой обсуждали на переговорах в Саудовской Аравии.

Владимир Путин

Впрочем, в МИД РФ издали заявление, в котором сказали, что никому ЗАЭС не отдадут, и это в первую очередь относилось к американцам.

"Это тема, которую американцы поднимали во время переговоров. И их "друг" Россия в лицо говорит — это мы будем решать, что нам нужно, и мы тебе же напишем, что ты должен сделать, для того, чтобы мы согласились на перемирие в Черном море", — отметил дипломат.

Впрочем, говорит эксперт, парадокс в том, что Россия понимает, что продолжение войны для нее катастрофой, и в то же время эту катастрофу продолжает приближать — блефуя и играя на том, что "мы будем продолжать" пока вы не снимете санкции. При этом, добавил Огрызко, в РФ прекрасно понимают, что если санкции продлят, то катастрофа будет неизбежной.

Это традиционная российская тактика. Они сейчас балансируют на грани. Вот представьте себе, что сейчас Трамп разозлился, сказал, ах вы кое-какие, я вам сейчас устрою вашу "кузькину мать". И начнётся серьезная экономическая атака на российские интересы. Нефть улетит вниз, санкции не снимут, а наоборот посидят и так далее. И вот что тогда будет делать Путин?" – отмечает Огрызко.

При этом он добавил, что недавно прошел съезд промышленников и предпринимателей России, а по факту олигархов, на котором Путин на закрытой части было сообщение о том, что на РФ надвигается очень нелестная перспектива.

"И несмотря ни на что, россияне играют на шантаже, на желании испугать и сказать, что "мы продолжаем быть сильными" лишь для того, чтобы сорвать куст. Это русская рулетка — может быть пуля в лоб, так и будет, а может и выиграем. Вот то, что называется российская дипломатия в действии", — подчеркнул Огрызко.

Дипломат ожидает, что все-таки до Трампа дойдет, несмотря на все сложности этого процесса, что Россия его разводит как мальчика и это может выбить в прямом смысле этого слова.

"Тогда, возможно, наступят какие-то шаги с его стороны. Если этого не произойдет, то это будет очередным подтверждением того, что Трамп зависим от России", — подытожил дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Госдуме назвали Путина самым ценным активом России.



