Путин уже предупредил олигархов о ярости Трампа: к чему готовятся в РФ

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Ткачик Олеся
Россия играет на грани, выдвигая ультиматумы США, рискуя разозлить Дональда Трампа так, что у него лопнет терпение, говорит бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко. К примеру, по его словам, речь касается даже той же Запорожской АЭС, судьбу которой обсуждали на переговорах в Саудовской Аравии.
Владимир Путин
Впрочем, в МИД РФ издали заявление, в котором сказали, что никому ЗАЭС не отдадут, и это в первую очередь относилось к американцам.
Впрочем, говорит эксперт, парадокс в том, что Россия понимает, что продолжение войны для нее катастрофой, и в то же время эту катастрофу продолжает приближать — блефуя и играя на том, что "мы будем продолжать" пока вы не снимете санкции. При этом, добавил Огрызко, в РФ прекрасно понимают, что если санкции продлят, то катастрофа будет неизбежной.
При этом он добавил, что недавно прошел съезд промышленников и предпринимателей России, а по факту олигархов, на котором Путин на закрытой части было сообщение о том, что на РФ надвигается очень нелестная перспектива.
Дипломат ожидает, что все-таки до Трампа дойдет, несмотря на все сложности этого процесса, что Россия его разводит как мальчика и это может выбить в прямом смысле этого слова.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Госдуме назвали Путина самым ценным активом России.
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