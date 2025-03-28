Путин уже размечтался о выборах: предлагает ввести в Украине "временное управление"

Президент России Владимир Путин 27 марта высказал предложение обсудить возможность введения временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда государств по организации выборов.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Такое заявление он сделал во время беседы с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск", о чем сообщают российские издания "Медуза" и ТАСС.

"В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, а также с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения в Украине временного управления. Для того чтобы провести демократические выборы", — заявил российский президент.

По его мнению, с таким новым правительством можно было бы начать мирные переговоры и подписать "легитимные документы, которые будут признаны по всему миру и будут надежными".

Кроме того, Путин упомянул страны БРИКС и КНДР как партнеров, с которыми Россия готова работать над "украинским урегулированием". Он также заявил, что Москва открыта к сотрудничеству с Европой, но обвинил западные страны в том, что они "стараются водить за нос".

При этом он назвал "проблемой" украинское подразделение "Азов", которое, по его утверждениям, "обретает фактическую власть" в Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин заявил о новых планах "исторического масштаба" на Арктику. Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва намерена усилить свое присутствие в Арктике. Он оправдал это решение необходимостью "защиты интересов" на фоне "обострения геополитической борьбы в регионе".

Выступая на Международном арктическом форуме, Путин заявил, что Россия "никогда никому не угрожала в Арктике". В то же время, он подчеркнул, что Москва готова действовать решительно, чтобы "отстаивать свои интересы". Кремлевский лидер выразил обеспокоенность тем, что "страны НАТО все чаще рассматривают крайний север как плацдарм для возможных конфликтов".

