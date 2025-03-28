Путин уже размечтался о выборах: предлагает ввести в Украине "временное управление"

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Президент России Владимир Путин 27 марта высказал предложение обсудить возможность введения временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда государств по организации выборов.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Такое заявление он сделал во время беседы с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск", о чем сообщают российские издания "Медуза" и ТАСС.
По его мнению, с таким новым правительством можно было бы начать мирные переговоры и подписать "легитимные документы, которые будут признаны по всему миру и будут надежными".
Кроме того, Путин упомянул страны БРИКС и КНДР как партнеров, с которыми Россия готова работать над "украинским урегулированием". Он также заявил, что Москва открыта к сотрудничеству с Европой, но обвинил западные страны в том, что они "стараются водить за нос".
При этом он назвал "проблемой" украинское подразделение "Азов", которое, по его утверждениям, "обретает фактическую власть" в Украине.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин заявил о новых планах "исторического масштаба" на Арктику. Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва намерена усилить свое присутствие в Арктике. Он оправдал это решение необходимостью "защиты интересов" на фоне "обострения геополитической борьбы в регионе".
Новости