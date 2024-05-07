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Путин в инаугурационной речь послал сигнал Западу: что предложил

Кремлевский диктатор Владимир Путин в своей инаугурационной речи заявил о том, что террористическая Россия готова к диалогу по вопросам безопасности, но только в том случае, если он будет проходить на равных

сегодня, 13:27 comments2239
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявил в своей инаугурационной речи кремлевский диктатор, Россия якобы готова к диалогу по вопросам безопасности, стратегической стабильности, но только на равноправной основе.

Путин в инаугурационной речь послал сигнал Западу: что предложил

Владимир Путин

"Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, кто видит в России надежного и честного партнера",
— заявил диктатор и добавил, что якобы речь идет о "мировом большинстве".

Также кремлевский диктатор заявил, что его террористическая страна не отказывается от ведения диалога со странами Запада.

"Выбор за ними: намерены ли они и дальше пытаться сдерживать Россию, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру",
— заявил кремлевский диктатор.

В этом контексте Путин заявил, что разговоры по вопросам безопасности и стратегической стабильности возможны, но не с позиции силы, "без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга".

Также кремлевский диктатор заявил, что вместе с партнерами он продолжит работать над формированием многополярного миропорядка.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 7 мая в Москве проходит так называемая инаугурация кремлевского диктатора Владимира Путина. При этом известно, что только шесть стран Европейского Союза решили прислать своих послов на это мероприятие. В последний момент от участия в этом цирке отказалась Бельгия. А вот Франция все же прислала своего посла на инаугурация кремлевского диктатора.

При этом известно, что бы не говорил Путин, на самом деле мира он не хочет и строит агрессивные планы по войне в Украине.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/959354
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