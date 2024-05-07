Путин в инаугурационной речь послал сигнал Западу: что предложил

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Ткачик Олеся
Как заявил в своей инаугурационной речи кремлевский диктатор, Россия якобы готова к диалогу по вопросам безопасности, стратегической стабильности, но только на равноправной основе.
Владимир Путин
Также кремлевский диктатор заявил, что его террористическая страна не отказывается от ведения диалога со странами Запада.
В этом контексте Путин заявил, что разговоры по вопросам безопасности и стратегической стабильности возможны, но не с позиции силы, "без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга".
Также кремлевский диктатор заявил, что вместе с партнерами он продолжит работать над формированием многополярного миропорядка.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 7 мая в Москве проходит так называемая инаугурация кремлевского диктатора Владимира Путина. При этом известно, что только шесть стран Европейского Союза решили прислать своих послов на это мероприятие. В последний момент от участия в этом цирке отказалась Бельгия. А вот Франция все же прислала своего посла на инаугурация кремлевского диктатора.
При этом известно, что бы не говорил Путин, на самом деле мира он не хочет и строит агрессивные планы по войне в Украине.
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Ігор
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