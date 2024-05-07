Путин в инаугурационной речь послал сигнал Западу: что предложил

Как заявил в своей инаугурационной речи кремлевский диктатор, Россия якобы готова к диалогу по вопросам безопасности, стратегической стабильности, но только на равноправной основе.

Владимир Путин

"Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, кто видит в России надежного и честного партнера", — заявил диктатор и добавил, что якобы речь идет о "мировом большинстве".

Также кремлевский диктатор заявил, что его террористическая страна не отказывается от ведения диалога со странами Запада.

"Выбор за ними: намерены ли они и дальше пытаться сдерживать Россию, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру", — заявил кремлевский диктатор.

В этом контексте Путин заявил, что разговоры по вопросам безопасности и стратегической стабильности возможны, но не с позиции силы, "без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга".

Также кремлевский диктатор заявил, что вместе с партнерами он продолжит работать над формированием многополярного миропорядка.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 7 мая в Москве проходит так называемая инаугурация кремлевского диктатора Владимира Путина. При этом известно, что только шесть стран Европейского Союза решили прислать своих послов на это мероприятие. В последний момент от участия в этом цирке отказалась Бельгия. А вот Франция все же прислала своего посла на инаугурация кремлевского диктатора.

При этом известно, что бы не говорил Путин, на самом деле мира он не хочет и строит агрессивные планы по войне в Украине.