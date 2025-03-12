Путин в камуфляже впервые приехал в Курскую область: какие задачи поставил армии РФ (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Путин приехал в Курскую область впервые с начала операции Сил обороны Украины. Также он дал новые задачи русским оккупантам. Его слова цитируют русские паблики.
Как пишут пропагандисты, приехав на командный пункт в Курскую область, Путин продемонстрировал Трампу, что у него карты есть, и очень неплохие.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп начал угрожать Путину . Президент США Дональд Трамп сделал новые заявления по завершении переговоров в Саудовской Аравии. Он отметил, что Соединенные Штаты получили "положительные сигналы" и выразили надежду на успешное достижение прекращения огня. Об этом сообщает Sky News.Дональд Трамп заявил, что теперь решение вопроса о прекращении огня зависит от Российской Федерации. Также он сообщил, что американская делегация отправится в Москву.
Президент США ожидает, что Россия согласится на условия прекращения огня. В то же время, он предупредил, что может ввести санкции против президента России Владимира Путина, если тот откажется от предложенных условий.
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