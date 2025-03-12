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Путин в камуфляже впервые приехал в Курскую область: какие задачи поставил армии РФ (ВИДЕО)

Россияне уже начали хвастаться, что Путин продемонстрировал Трампу, что у него карты есть, и очень неплохие.

12 марта 2025, 21:14 comments1297
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Лиля Воробьева

Путин в камуфляже впервые приехал в Курскую область: какие задачи поставил армии РФ (ВИДЕО)

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин приехал в Курскую область впервые с начала операции Сил обороны Украины. Также он дал новые задачи русским оккупантам. Его слова цитируют русские паблики.

"Наша задача в ближайшее время в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, который окопался на территории Курской области и ведет еще здесь боевые действия, полностью освободить территорию Курской области. Конечно, нужно подумать о будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы", — заявил он.

Как пишут пропагандисты, приехав на командный пункт в Курскую область, Путин продемонстрировал Трампу, что у него карты есть, и очень неплохие.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп начал угрожать Путину . Президент США Дональд Трамп сделал новые заявления по завершении переговоров в Саудовской Аравии. Он отметил, что Соединенные Штаты получили "положительные сигналы" и выразили надежду на успешное достижение прекращения огня. Об этом сообщает Sky News.

Дональд Трамп заявил, что теперь решение вопроса о прекращении огня зависит от Российской Федерации. Также он сообщил, что американская делегация отправится в Москву.

"На данный момент у нас есть представители, которые отправляются в Россию… Надеюсь, что мы сможем добиться прекращения огня… Теперь все зависит от России", – отметил Трамп.

Президент США ожидает, что Россия согласится на условия прекращения огня. В то же время, он предупредил, что может ввести санкции против президента России Владимира Путина, если тот откажется от предложенных условий.

"Есть определенные финансовые меры, которые могут нанести серьезный ущерб России", – отметил Трамп.



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