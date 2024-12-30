Путин в клинче: диктатор вынужден сделать выбор между Кадыровым и Эрдоганом

Можно говорить о ситуации клинча между Азербайджаном/Турцией и Россией, считает эксперт по вопросам информационных войн Дмитрий Золотухин.

Владимир Путин

При этом он напомнил, что Турция уже сбивала российский самолет, и тогда никто ни перед кем не извинялся, потому что ущерб был полностью легитимный. То есть, говорит эксперт, российский боевой самолет, вторгшийся на территорию Турции, не отвечал на требования по радио.

Как говорю эксперт, президент Азербайджана Ильхам Алиев уже озвучил свои требования к Кремлю. В частности, он хочет, чтобы кремлевский диктатор Владимир Путин признал свою вину и наказал виновных в трагедии.

Во-первых, говорит Золотухин, с признанием вины есть проблемы, поскольку непонятно, за что именно следует признать вину, потому что в юридическом языке нет категории "сбития самолета".

"Дело в том, что на территории Чечни не существует ни одного правового режима, в рамках которого могла бы действовать установка противовоздушной обороны "Панцирь С1". Не существует официальных документов, согласно которым экипаж установки "Панцирь С1" мог бы проводить боевую работу в районе города Грозного и его аэропортов. Ну, какие-нибудь "наряды" может и есть. Но, "эСВэО" идет в 1000 км от Грозного. А потому, либо – надо формально признавать, что "СВО" немного расширилась за последний период, либо признавать тот факт, что экипаж "Панцирь С1" действовал по собственному усмотрению. И, как в случае со Стрелковым и экипажем "Бук-М1", они сами нажали кнопку, а Путин – ни при чем", — отметил Золотухин.

При этом он отметил, что Кадыров сдавать своих не будет, потому что такие действия будут угрожать его безопасности.

"Во-вторых, требование Алиева – наказать виновных. Виновные – подчиненные Дон-Дона и, следовательно, он сам. Дон-Дон – неприкасаемый. Наказать Дон-Дона нельзя. И, не наказать Дон-Дона нельзя, потому что Алиев этого требует. То есть, либо нужно испортить отношения с ключевым вассалом, удерживающим суперлояльную преторианскую гвардию. Или – испортить отношения с другом Эрдогана, который уже залил тебе немного сала за шкуру в Сирии, и не прочь залить еще немного", — подчеркнул эксперт.

Другими словами, по его словам, Путин сейчас в клинче, либо он теряет Кадырова, либо он теряет Эрдогана.

"Прикол в том, что Путин, видимо, не знает, что в этом выборе страшнее для его семьи", — добавил Золотухин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что хочет получить от Путина Алиев.



