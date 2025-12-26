logo

Путин в очередной раз превзошел себя: названа новая дикая причина убийства украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин в очередной раз превзошел себя: названа новая дикая причина убийства украинцев

Налоговая реформа 2026 года может дать бюджету 2,3 трлн рублей, но в то же время усугубит инфляцию и ухудшит жизнь обычных россиян

26 декабря 2025, 13:35
Клименко Елена

Российская экономика стремительно теряет финансовую устойчивость из-за действия международных санкций и колоссальных расходов на войну против Украины. В государственном бюджете растет дефицит, поэтому власти вынуждены усиливать налоговое давление. При этом Владимир Путин пытается представить повышение налогов как будто бы приемлемое для общества решение, заявляя, что граждане "относятся с пониманием", ведь дополнительные средства пойдут на нужды обороны.

Путин в очередной раз превзошел себя: названа новая дикая причина убийства украинцев

Фактически Кремль использует войну как универсальное оправдание фискальной политики, переводя ее финансовое бремя непосредственно на население. Как сообщает Центр противодействия дезинформации, налоговая реформа, запланированная на 2026 год, должна обеспечить российскому бюджету не менее 2,3 триллиона рублей, что составляет около 30 миллиардов долларов.

Однако для большинства граждан эти изменения будут означать прежде всего подорожание товаров и услуг. По оценкам экспертов, более 1,2 триллиона рублей дополнительных доходов государство фактически получит за счет потребителей. Это неизбежно приведет к усилению инфляционного давления и дальнейшему падению уровня жизни.

Несмотря на это, российский диктатор продолжает говорить о рекордно низкой безработице, почти полной занятости и "здоровой" экономике. В реальности так называемая стабильность держится на принудительной мобилизации, сокращении инвестиций в гражданские отрасли, деградации образовательной сферы и манипулировании статистическими показателями

Как уже писали "Комментарии", в пятницу, 26 декабря, российские войска нанесли ракетный удар по Умани в Черкасской области. Около 11:28 Воздушные силы ВСУ зафиксировали и предупредили о движении скоростной воздушной цели в направлении города.



