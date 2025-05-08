Путин в отчаянии: зачем действительно диктатору нужен парад на 9 мая

Парад на 9 мая 2025 г. в Москве стал очередной попыткой президента России Владимира Путина создать иллюзию международной поддержки и легитимности на фоне глобальной изоляции Кремля из-за агрессии против Украины. Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил, что нынешнее празднование выглядит бледной копией предыдущих лет, когда Россия пыталась демонстрировать доминирование и историческую роль во Второй мировой войне.

Фото: колаж comments.ua

"Никто не сможет приуменьшить тот вклад, который внесли украинцы в этой войне — ни Путин, ни кто-либо другой", — подчеркнул Романенко.

В этом году Кремль пригласил на парад лидеров нескольких стран, однако большинство мировых политиков проигнорировали приглашение, избегая ассоциации с агрессором. Среди немногих гостей — лидеры стран-участниц ОДКБ и находящийся в России с официальным визитом президент Китая Си Цзиньпин. Его появление на параде вызвало волну критики на Западе.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя мероприятие, заявил, что Украина не может обеспечить безопасность ни одной иностранной делегации, ведь в эти дни Россия может прибегнуть к провокациям — взрывам, пожарам или обстрелам, которые затем используют для дискредитации Украины. Он призвал международное сообщество не участвовать в политическом шоу, которое Москва выдает за празднование.

Портал "Комментарии" уже писал, что Эстония запретила перелет спецборта Роберта Фицо над своей территорией в Москву на торжества по случаю 80-летия победы. Словацкий премьер обвинил страну в том, что она пытается сорвать его визит в Москву.