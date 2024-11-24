Путин в отличие от СССР блефует: что нужно сделать, чтобы поставить РФ на колени

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков назвал удар российской ракетой по Днепру предупредительным звонком Западу. Как заявил военный эксперт Игаль Левин, на Западе, вероятно, не были впечатлены этим ударом, поэтому Пескову и пришлось выступить с таким заявлением.

Владимир Путин

"Только в чем предупредительный звонок-то? На Западе что, не знают, что у РФ есть ядерная триада и что они умеют запускать ракеты? Это для кого-то откровением стало? Американцы вообще не впечатлились, заявив, что продолжат поддерживать Украину, другим тоже все равно", — отметил эксперт.

На самом деле, считает Левин, ларчик открывается очень просто: у кремлевского диктатора Владимира Путина мало козырей, чтобы как-то блеснуть перед вестернами, приходится увеличивать градус блефа.

"СССР, например, реально пугал, так как занимался не херомантией и теребоньканьем, а взял и реально отправил ракеты на Кубу, откуда они также реально могли полететь на головы американских граждан. Стремно? Да. Пришлось говорить? Да. Пришлось искать общие точки компромисса? Да. Там все ясно было. А тут Путин только зазывает: смотрите, мы блефуем, бейте и давите нас еще больше", — считает Левин.

Именно поэтому, эксперт убежден, что нужно продолжать бить по России. По его словам, недавно озвученные амбициозные планы Украины изготовить 3 тысячи крылатых ракет и не менее 30 тысяч дальнобойных дронов в следующем году — это как раз не блеф. Эксперт добавил, что Украина уже доказала, что может и бьет глубоко по России.

"Киев понимает, что война не закончится, какие бы спектакли Путин ни пытался строить", — подытожил Левин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дмитрий Медведев также пригрозил Западу ударить по нему "Орешником".



