Путин в отличие от СССР блефует: что нужно сделать, чтобы поставить РФ на колени

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков назвал удар российской ракетой по Днепру предупредительным звонком Западу. Как заявил военный эксперт Игаль Левин, на Западе, вероятно, не были впечатлены этим ударом, поэтому Пескову и пришлось выступить с таким заявлением.
Владимир Путин
На самом деле, считает Левин, ларчик открывается очень просто: у кремлевского диктатора Владимира Путина мало козырей, чтобы как-то блеснуть перед вестернами, приходится увеличивать градус блефа.
Именно поэтому, эксперт убежден, что нужно продолжать бить по России. По его словам, недавно озвученные амбициозные планы Украины изготовить 3 тысячи крылатых ракет и не менее 30 тысяч дальнобойных дронов в следующем году — это как раз не блеф. Эксперт добавил, что Украина уже доказала, что может и бьет глубоко по России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дмитрий Медведев также пригрозил Западу ударить по нему "Орешником".
Новости