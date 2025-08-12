logo

Россия Путин в шаге от наибольшего провала в войне: стало известно о страшных проблемах в РФ
Путин в шаге от наибольшего провала в войне: стало известно о страшных проблемах в РФ

С возвращением Трампа к власти в США в России возникли серьезные проблемы.

12 августа 2025, 08:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российская экономика критически зависит от экспорта нефти, и именно этот ресурс является основным источником наполнения бюджета страны-агрессора. В то же время, США активизировали давление на те государства, которые продолжают импортировать нефть из РФ, что может оставить Москву без основных прибылей.

Путин в шаге от наибольшего провала в войне: стало известно о страшных проблемах в РФ

Фото: из открытых источников

По мнению политического и экономического аналитика Тараса Загороднего, Россия может остаться практически без финансовых ресурсов.

"По сути, у РФ нет альтернативных источников дохода. Она жила за счет экспорта нефти и газа. Но ключевой рынок — Европа — уже потерян. Там теперь американцы", — отмечает эксперт.

Загородний также подчеркнул, что еще одним источником доходов для Кремля были минеральные удобрения, однако из-за точечных ударов ВСУ по российской химической промышленности даже это направление становится нестабильным.

В таких условиях война может оказаться слишком дорогой для России, однако, по словам эксперта, это не единственный фактор, который может ускорить ее конец.

"Если Украине удастся парализовать российскую железную дорогу хотя бы на неделю – это станет настоящей катастрофой для Москвы", – прогнозирует Загородний.

Он добавляет, что ситуация на фронте способна кардинально измениться, если Украина внезапно начнет наступление в неожиданном направлении.

"И тогда российские войска просто не смогут ничего противопоставить", – объясняет эксперт.

В этом контексте немаловажную роль играет и внешнее давление. США уже рассматривают вариант новых санкций не только против России, но и против стран, поддерживающих ее нефтяной экспорт. Так, Индия резко отреагировала на введенную пошлину в 25% на импорт российской нефти, назвав ее "несправедливой и безосновательной", но, по сообщениям СМИ, государственные НПЗ в Нью-Дели уже начали сворачивать сотрудничество с Москвой.

Также стало известно, что Соединенные Штаты рассматривают возможность санкций против Китая — однако только после завершения запланированных американо-китайских переговоров.

Как уже писали "Комментарии", советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что война, которую ведет Россия против Украины, не может завершиться на условиях Кремля, ведь это обернется глобальным кризисом и развалом системы международных отношений. В эфире телеканала FREEДОМ он подчеркнул, что Россия остается единственной стороной, абсолютно не готовой завершать войну.



Источник: https://glavred.net/war/katastrofa-uzhe-nachinaetsya-ekspert-ocenil-skolko-eshche-rossiya-smozhet-voevat-10688852.html
