Путин в шаге от страшной беды: назван показательный момент последних заявлений диктатора

Российское руководство, включая диктатора Владимира Путина, поставило себе амбициозную цель — до конца 2025 года достичь победы над Украиной и завершить войну на своих условиях. Причина — все более тяжелое состояние экономики: она не выдержит затяжного противостояния. Поэтому сейчас вся промышленность и ресурсы устремляются на фронт даже ценой истощения. Кремль стремится нанести Украине максимальные потери, чтобы создать выгодную позицию для будущих переговоров.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Экономист Игорь Липсиц объясняет, что сейчас ситуация для России становится критической. Даже в Путинском окружении начинает звучать недовольство: затраты растут, а результатов нет. Тревожные сигналы появились даже на Петербургском экономическом форуме, где впервые заговорили о реальных экономических проблемах. Этот "тихий бунт", высказанный в уважительной форме, демонстрирует нарастающее напряжение среди элит.

Путин не может игнорировать реальность: если потеряет поддержку оцепления, удержать власть будет невозможно — даже физически. Его соратники уже ощущают усталость от войны и стремительное ухудшение экономики. Единственный вариант, который рассматривается в Кремле, это быстрое и жесткое военное обострение, чтобы иметь "разменные карты" на переговорах.

Липсиц подчеркивает, что все это попытка психологического давления: Россия не сможет долго поддерживать текущий уровень милитаризации. Если ситуация не изменится, страна вынуждена будет переходить к модели, подобной Северной Корее — с тотальным контролем, отказом от потребления и свобод и полной концентрацией ресурсов на войне. Это крайний сценарий, которого Путин пока стремится избежать.

Как уже писали "Комментарии", Украина продолжает подвергаться масштабным ночным воздушным атакам со стороны России, активно использующей модифицированные дроны-камикадзе Shahed, совместного российско-иранского производства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции по восстановлению Украины в Риме.