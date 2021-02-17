logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.02.2021

BTC/USD

51426.85

ETH/USD

1813.72

LTC/USD

224.64

НБУ 17.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.95

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия Путин: В Украине "три ведущих телеканала прихлопнули" – и все молчат
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин: В Украине "три ведущих телеканала прихлопнули" – и все молчат

Президент РФ также упомянул санкции Запада в отношении "Северного потока-2"

сегодня, 11:41
Автор:

Елизавета Черных

Президент Российской Федерации Владимир Путин утверждает, что Запад создает свой "геополитический проект" в Украине, в следствие этого одобряет блокирование телеканалов, принадлежащих его куму Виктору Медведчуку, и инициирует санкции в отношении "Северного потока — 2". Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на встречу Путина с лидерами фракций Госдумы. 

Путин: В Украине "три ведущих телеканала прихлопнули" – и все молчат

Владимир Путин - фото из открытых источников

"Посмотрите, что на Украине – взяли, три ведущих телеканала прихлопнули, и все. Одним росчерком пера! И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Вот как это можно комментировать? Никак, кроме как использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей. Почему так все крутится вокруг "Северного потока — 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине", — заявил Путин. 

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел ряд санкций против украинских телеканалов NewsOne, 112 Украина, ZIK, которые номинально принадлежат Тарасу Козаку, а реально Виктору Медведчуку — народному депутату партии ОПЗЖ и куму российского президента. 

Напомним, что заблокированные телеканалы соратника Медведчука Тараса Козака — 112, ZIK и News One – украинцы не считают самыми популярными в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала "Комментарии" и рейтинговой платформы "Ratings.comments.ua". Голосование за "Самый популярный телеканал года" длилось с 6 по 16 февраля 2021 года. Так, только один из трех телеканалов медиахолдинга "Новости" занял довольно высокую позицию в рейтинге – это телеканал News One. Его поддержали 12,68% участников голосования, что принесло каналу вторую из 20 позиций в рейтинге.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/17/7283735/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ