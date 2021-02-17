Путин: В Украине "три ведущих телеканала прихлопнули" – и все молчат

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Президент Российской Федерации Владимир Путин утверждает, что Запад создает свой "геополитический проект" в Украине, в следствие этого одобряет блокирование телеканалов, принадлежащих его куму Виктору Медведчуку, и инициирует санкции в отношении "Северного потока — 2". Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на встречу Путина с лидерами фракций Госдумы.
Владимир Путин - фото из открытых источников
Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел ряд санкций против украинских телеканалов NewsOne, 112 Украина, ZIK, которые номинально принадлежат Тарасу Козаку, а реально Виктору Медведчуку — народному депутату партии ОПЗЖ и куму российского президента.
Напомним, что заблокированные телеканалы соратника Медведчука Тараса Козака — 112, ZIK и News One – украинцы не считают самыми популярными в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала "Комментарии" и рейтинговой платформы "Ratings.comments.ua". Голосование за "Самый популярный телеканал года" длилось с 6 по 16 февраля 2021 года. Так, только один из трех телеканалов медиахолдинга "Новости" занял довольно высокую позицию в рейтинге – это телеканал News One. Его поддержали 12,68% участников голосования, что принесло каналу вторую из 20 позиций в рейтинге.
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