Путин: В Украине "три ведущих телеканала прихлопнули" – и все молчат

Президент Российской Федерации Владимир Путин утверждает, что Запад создает свой "геополитический проект" в Украине, в следствие этого одобряет блокирование телеканалов, принадлежащих его куму Виктору Медведчуку, и инициирует санкции в отношении "Северного потока — 2". Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на встречу Путина с лидерами фракций Госдумы.

Владимир Путин - фото из открытых источников

"Посмотрите, что на Украине – взяли, три ведущих телеканала прихлопнули, и все. Одним росчерком пера! И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Вот как это можно комментировать? Никак, кроме как использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей. Почему так все крутится вокруг "Северного потока — 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине", — заявил Путин.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел ряд санкций против украинских телеканалов NewsOne, 112 Украина, ZIK, которые номинально принадлежат Тарасу Козаку, а реально Виктору Медведчуку — народному депутату партии ОПЗЖ и куму российского президента.

Напомним, что заблокированные телеканалы соратника Медведчука Тараса Козака — 112, ZIK и News One – украинцы не считают самыми популярными в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала "Комментарии" и рейтинговой платформы "Ratings.comments.ua". Голосование за "Самый популярный телеканал года" длилось с 6 по 16 февраля 2021 года. Так, только один из трех телеканалов медиахолдинга "Новости" занял довольно высокую позицию в рейтинге – это телеканал News One. Его поддержали 12,68% участников голосования, что принесло каналу вторую из 20 позиций в рейтинге.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!