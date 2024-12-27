Путин в ужасе «спрятался под корягу» и молчит: что вызвало панику у диктатора

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Ткачик Олеся
Уже никто даже не сомневается, что гражданский самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ППО по ошибке, говорит российский оппозиционный журналист Иван Яковина.
Владимир Путин
По его словам, поняв, что вместо дрона ракетой попали по самолету, что самолет этот едва держится в воздухе, и что когда он разобьется, будет гигантский скандал, российские власти быстро решили его утопить в море – чтобы спрятать все следы стрельбы ПВО по самолету.
Вернуться в Азербайджан через Кавказский хребет самолет не мог – из-за отказа гидравлики он уже не набирал высоту, к тому же салон был разгерметезирован.
По его словам, россияне отправили лайнер в море – буквально на верную смерть. Но пилоты "подвели" своих палачей. Они не только дотянули до Казахстана, но и сумели посадить самолет так, что половина пассажиров осталась в живых, и эти люди могут рассказать, как все было на самом деле.
И теперь главное содержание этой истории даже не в том, что ВС РФ подбили гражданский самолет, а в том, что Кремль пытался замести следы преступления, утопив самолет и тогда еще живых свидетелей в Каспийском море, отмечает журналист. То есть, добавляет он, это уже точно нельзя назвать "трагической ошибкой". Кто-то в Москве осознанно отдал хладнокровный приказ избавиться от 68 пассажиров азербайджанского самолета, списав его падение на столкновение с птицами, подчеркнул Яковина.
Он считает, что в это время его люди пытаются все уладить как можно менее публичным образом. С кем-то договориться, кого-то запугать, кому-то денег дать. Но Яковина предполагает, что в данном случае из этого ничего не получится.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что самолет над Грозным сбили из ЗРК "Панцирь".
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