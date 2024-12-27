Путин в ужасе «спрятался под корягу» и молчит: что вызвало панику у диктатора

Уже никто даже не сомневается, что гражданский самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ППО по ошибке, говорит российский оппозиционный журналист Иван Яковина.

Владимир Путин

"Но в этом сюжете есть куда более важный и очень стремный, по-настоящему людоедский аспект, с признанием которого у Москвы сейчас серьезные сложности", — добавляет он.

По его словам, поняв, что вместо дрона ракетой попали по самолету, что самолет этот едва держится в воздухе, и что когда он разобьется, будет гигантский скандал, российские власти быстро решили его утопить в море – чтобы спрятать все следы стрельбы ПВО по самолету.

"Думаю, это было инстинктивное действие психопата-уголовника, который убивает случайного свидетеля своего преступления. Логика эта называется "все концы в воду". Поэтому летчикам запретили приземляться в любом из российских аэропортов", — говорит Яковина.

Вернуться в Азербайджан через Кавказский хребет самолет не мог – из-за отказа гидравлики он уже не набирал высоту, к тому же салон был разгерметезирован.

По его словам, россияне отправили лайнер в море – буквально на верную смерть. Но пилоты "подвели" своих палачей. Они не только дотянули до Казахстана, но и сумели посадить самолет так, что половина пассажиров осталась в живых, и эти люди могут рассказать, как все было на самом деле.

И теперь главное содержание этой истории даже не в том, что ВС РФ подбили гражданский самолет, а в том, что Кремль пытался замести следы преступления, утопив самолет и тогда еще живых свидетелей в Каспийском море, отмечает журналист. То есть, добавляет он, это уже точно нельзя назвать "трагической ошибкой". Кто-то в Москве осознанно отдал хладнокровный приказ избавиться от 68 пассажиров азербайджанского самолета, списав его падение на столкновение с птицами, подчеркнул Яковина.

"Кто мог отдать такой приказ? Известно кто. В России есть только один человек, у которого для этого достаточно власти и полномочий — Владимир Путин. И сейчас он, как обычно в таких ситуациях, спрятался, забился под корягу, сидит там тихо и не отсвечивает. Ждет", — подчеркнул журналист.

Он считает, что в это время его люди пытаются все уладить как можно менее публичным образом. С кем-то договориться, кого-то запугать, кому-то денег дать. Но Яковина предполагает, что в данном случае из этого ничего не получится.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что самолет над Грозным сбили из ЗРК "Панцирь".



