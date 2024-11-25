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Путин вдвое поднял выплаты оккупантам за участие в войне против Украины: сколько платит

Теперь росгвардейцы будут получать одноразово 400 тысяч рублей

сегодня, 22:31
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Лиля Воробьева

Российский диктатор Владимир Путин принял решение значительно увеличить единовременные выплаты росгвардейцам за подписание контракта для участия в войне против Украины. Выплаты выросли более чем в два раза, сообщает Astra .

Путин вдвое поднял выплаты оккупантам за участие в войне против Украины: сколько платит

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Теперь росгвардейцы будут получать одноразовое вознаграждение в размере 400 тысяч рублей, тогда как раньше эта сумма составляла 195 тысяч рублей. Эти выплаты введены с ноября 2022 года.

Отмечается, что в последнее время российские власти изменили систему выплат военным. В частности, Путин подписал указ, существенно сокративший компенсации за ранения — до 30 раз. Впрочем, позже другим указом выплаты за травмы, повлекшие инвалидность, были повышены до одного миллиона рублей. Также российские добровольцы теперь обязывают возмещать стоимость утраченной в боях военной техники.

По данным Astra , в 2024 году размер единовременных выплат за подписание контракта достиг небывалых размеров. Регионы РФ соперничают между собой за количество контрактников, предлагая все большие суммы. Рекорд установила Белгородская область, где за подписание бессрочного контракта с Минобороны выплачивается до 3 миллионов рублей.

"Все это происходит на фоне небывалого роста размера единовременных выплат за подписание контракта 2024 года. С помощью этих выплат регионы соревнуются за количество отправленных на войну контрактников. Текущий рекорд удерживает Белгородская область, где за подписание бессрочного контракта с Минобороны можно получить 3 млн рублей", – пишут в "Astra".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ определили даты, к которым хотят одержать победы на фронте . В начале 2024 года российские войска пытались атаковать по всей линии фронта протяженностью более тысячи километров. Сейчас они вынуждены концентрировать усилия только на нескольких участках – Запорожском, Кураховском и Покровском направлениях, сообщил в эфире Freedom эксперт по национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко.



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Источник: https://t.me/astrapress/69201
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