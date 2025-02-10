Путин верит, что дожмет Украину до капитуляции: сколько времени для этого нужно

Кремлевский диктатор Владимир Путин будет всячески затягивать время, чтобы не вступать в реальные переговоры и выдвигать требования, которые нереально выполнить, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий. По его убеждению, диктатор хочет спровоцировать или дождаться ситуации, когда он сможет сказать: "Смотрите, я хотел пойти на договоренности, но они все сорвали".

Владимир Путин

"Причина в том, что Путин прекрасно понял игру Трампа и его реальные намерения. Трампа важный момент прекращения огня. Даже если это будет на один день, даже если условия будут неприемлемы для какой-либо из сторон... Главное, чтобы можно было поймать этот момент триумфа, выйти в прессу с заявлениями "Я прекратил войну, как и говорил!", получить свою Нобелевку и заняться другими делами", — говорит эксперт.

При этом установление мира, поиск гарантий безопасности, формирование новой конфигурации безопасности региона – это уже потребности Европы и Украины, вот пусть они этим и занимаются, а не Трамп.

"А Путин, похоже, все еще уверен, что через 6-12 месяцев сможет дожать Украину до капитуляции. Так что прекращение боевых действий – даже если на следующий день все заявят "ну, к сожалению, договориться не удалось, война будет продолжаться" – это не в интересах Путина. Ведь будет остановлена логистика, отведены и передислоцированы войска, нарушены все процессы. И возобновлять военное положение после срыва договоренностей обойдется слишком дорого", — говорит Голобуцкий.

Кроме того, по его словам, в такой ситуации Путин будет уже "дважды агрессором" — сколько бы он ни демонстрировал готовность остановить войну, но если договоренность будет сорвана и наступление возобновится, виновником сочтут именно его.

"Вот только Трампу понравился принцип жестких акций с глобальной медийной оглаской. И он, думаю, способен спровоцировать Путина на резкий отказ договариваться – только чтобы ударить за это (санкциями, пошлинами и т.д.) максимально сильно. И таки принудить к прекращению огня. Чтобы потом с ситуацией разбиралась Европа и мы", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин хотел бы заключить с Трампом соглашение.



