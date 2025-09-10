Путин, вероятно, выбрал новую страну для нападения: и это не Польша

Несколько российских политиков за последние дни высказывали угрозы в адрес Финляндии. В Центре противодействия дезинформации отметили, что это несколько напоминает риторику Кремля перед полномасштабным вторжением в Украину.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Аналитики Центра отметили, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 8 сентября опубликовал статью, в которой обвинил Финляндию в "связях с нацизмом", "притеснениях россиян" и "подготовке плацдарма НАТО для нападения на Россию". По его словам, "противостояние с Москвой может привести к краху финской государственности".

Глава комитета госдумы по обороне Андрей Картаполов уже 9 сентября повторил те же нарративы. Он назвал Финляндию "рассадником фашизма" и предупредив о риске "конфликта с Россией" из-за "безответственной политики Хельсинки".

В Центре противодействия дезинформации отметили, что такие угрозы – это часть давней тактики Кремля по запугиванию партнеров Украины. РФ угрожает войной, выставляя их "фашистами", "русофобами" или "угрозой для России". Аналитики Центра отмечают, что риторика Кремля особенно показательна на фоне активной позиции Финляндии по поддержке Украины.

"Примечательно, что Россия использовала схожие месседжи для "обоснования" полномасштабного вторжения в Украину", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на временно оккупированной территории Украины россияне усиливают давление. Уже с 10 сентября украинцам, не получившим российские паспорта, грозит принудительная депортация. Таким образом, Кремль пытается заставить украинцев получать российские паспорта.



