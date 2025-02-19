Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал переговоры команды Дональда Трампа и представителей Кремля в Саудовской Аравии. По его словам, он положительно оценивает встречу между дипломатами США и России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин сообщил, что высоко оценивает результат переговоров в Эр-Рияде. По его словам, Россия сделала первый шаг, чтобы возобновить работу с США по разным направлениям, где есть взаимный интерес.

"Выдворение дипломатов РФ и США ни к чему хорошему не приводит, теперь работа диппредставительств будет возобновляться. Россия и США работают по вопросам экономики, на энергетических рынках, космосе и других направлениях", — сказал Путин.

Российский диктатор подчеркнул, что Кремль не нуждается в посредниках в диалоге между РФ и США. Кроме того, Путин считает, что Соединенные Штаты изменили свою позицию по отношению к России.

"С американской стороны на переговорах были совершенно другие люди — без предвзятости и осуждений", — сказал Путин.

По его словам, он готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом, однако когда может состояться встреча не назвал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Кремле решили перебить предложение Зеленского о редкоземельных металлах. В ходе переговоров в Саудовской Аравии Трампу предложили российские природные ресурсы, в том числе нефть, а также совместные проекты в Арктике.

Также "Комментарии" писали о неожиданном ответе в Республиканской партии на вопрос, можно ли доверять российскому диктатору Владимиру Путину.