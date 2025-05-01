Путин впервые показал свою секретную квартиру и рассказал, что в ней происходит

Кремлевский диктатор Владимир Путин впервые показал журналистам квартиру, расположенную вблизи его рабочего кабинета в Кремле. Видео с помещением российского диктатора обнародовал журналист пропагандистского канала "Россия 1" Павел Зарубин.

Квартира Путина

"Да, это она и есть квартира. Как видите, совсем рядом", — заявил Путин, открывая дверь в свое скромное, на первый взгляд, жилье.

Фрагмент вошел в анонс документального фильма Россия. Кремль. Путин. 25 лет", приуроченного к четвертьстолетнему пребыванию Путина у власти.

На кадрах можно увидеть часть интерьера: несколько светлых диванов, портрет императора Александра III на столике перед зеркалом и белый рояль у окна — признаки вкуса и символизма.

Путин вспомнил, что в 2023 году именно в этой квартире в неформальной обстановке вел беседу с главой КНР Си Цзиньпином – "попивая чай". А в последние три года, по словам кремлевского диктатора, он в основном ночует в Кремле.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил о выходе фильма о президенте, отметив, что над лентой работали "очень талантливые люди".

"Совсем скоро на канале "Россия" выйдет фильм о Путине — о том, как он 25 лет руководит страной. Посмотрите – над ним работали очень талантливые люди", – сказал Песков.

Песков подчеркнул, что молодежь не должна знать ужасов войны — ведь десятки миллионов погибли во Второй мировой, чтобы будущие поколения жили в мире.

По информации пропагандистских СМИ, фильм о Путине покажут 4 мая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Овальный кабинет Дональда Трампа медленно, но уверенно теряет признаки офиса лидера демократической страны и превращается в блестящую галерею роскоши — будто из шоурума его одноименной башни или резиденции какого-нибудь восточного автократа.



