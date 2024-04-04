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Путин впервые признал еще одну серьезную проблему в России

Россия в ближайшие годы будет форсировать свое индустриальное развитие.

сегодня, 21:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российский президент Владимир Путин сообщил о "кадровом голоде" в будущем на территории страны и намекает на помощь иностранной рабочей силы. Как пишут российские СМИ, это заявление Путин озвучил во время выступления на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Путин впервые признал еще одну серьезную проблему в России

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Он говорил о важности повышения производительности труда, модернизации промышленности, АПК, сфере услуг и других отраслей экономики, социальной сфере за счет цифровых технологий, автоматизации производства и "современных управленческих процессов".

Именно здесь хозяин Кремля заметил, что в РФ нужно повысить производительность труда или ввезти рабочую силу из-за границы.

"У нас выбора большого нет: нужно завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность современного производства", – говорил Путин.
 Как выход, он предложил создать "отраслевые центры компетенции", где будут обобщаться и тиражироваться лучшие практики экономного производства". Такие центры будут работать по всей РФ".
 "Будущие 6 лет должны стать временем форсированного индустриального развития России. На нашем внутреннем рынке должна увеличиваться доля отечественных товаров, оборудования, станков, транспортных средств, лекарств, потребительских товаров и т.д. Все это мы можем и будем производить сами в гораздо больших объемах, чем сейчас" , – сказал диктатор.
 Путин убежден, что это и есть "структурные изменения в экономике", обеспечение роста ВВП и т.д.
 Тезис о грядущем дефиците рабочей силы в РФ вслед за этим озвучили государственные СМИ.
 "Экономика России в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров, поэтому критически важно повысить производительность труда. России придется или завозить рабочую силу из-за границы или повышать производительность труда", — приводит слова Владимира Путина ТАСС.

Еще упоминается тезис о том, что в ближайшее время в РФ должно форсироваться индустриальное развитие, чтобы увеличить количество российских товаров на внутреннем рынке.

"Новая модель оплаты труда бюджетников будет отработана в ряде регионов, в 2027 году на нее должна перейти вся страна", — говорится в сообщениях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Блинкен высказался об участии Путина во встрече лидеров G20.



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