Путин впервые признал свой провал в Украине

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Лиля Воробьева
27 марта глава Кремля Владимир Путин залез в атомную подлодку "Архангельск", которую она приехала запускать. На так называемом чаепитии на борту подлодки он принялся оправдывать за свой провал в Украине. Его слова транслируют русские паблики.
Володимир Путін (фото з відкритих джерел)
А в заключение Путин принялся уверять российских моряков, что "мы их дожмем". Но учитывая, что произошло с планами захватить Киев за три дня, глава Кремля снова переоценил свои возможности.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин предлагает ввести в Украине "временное управление". Президент России Владимир Путин 27 марта высказал предложение обсудить возможность введения временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда государств по организации выборов.Такое заявление он сделал во время разговора с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск".
По его мнению, с таким новым правительством можно было бы начать мирные переговоры и подписать "легитимные документы, которые будут признаны по всему миру и будут надежными".
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