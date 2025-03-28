Путин впервые признал свой провал в Украине

27 марта глава Кремля Владимир Путин залез в атомную подлодку "Архангельск", которую она приехала запускать. На так называемом чаепитии на борту подлодки он принялся оправдывать за свой провал в Украине. Его слова транслируют русские паблики.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

"Мы постепенно, не так быстро, как кому-то хотелось бы, но, тем не менее, настойчиво и уверенно двигаемся к достижению всех целей, заявленных в начале этой операции. По всей линии боевого столкновения наши войска обладают стратегической инициативой", — заявил он.

А в заключение Путин принялся уверять российских моряков, что "мы их дожмем". Но учитывая, что произошло с планами захватить Киев за три дня, глава Кремля снова переоценил свои возможности.

"Я еще совсем недавно говорил: "Мы их дожмем". Есть основания полагать, что мы их добьем", — принялся мечтать Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин предлагает ввести в Украине "временное управление". Президент России Владимир Путин 27 марта высказал предложение обсудить возможность введения временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда государств по организации выборов.

Такое заявление он сделал во время разговора с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск".

"В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, а также с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения в Украине временного управления. Для того чтобы провести демократические выборы", — заявил российский президент.

По его мнению, с таким новым правительством можно было бы начать мирные переговоры и подписать "легитимные документы, которые будут признаны по всему миру и будут надежными".

